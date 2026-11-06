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Pražany při blackoutu chrání generátory, metro umí elektřinu chytře přesměrovat

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  10:55

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Výpadek elektřiny v Praze a okolí loni v červenci | foto:  Petr Topič, MAFRA

Hlavní město postihl rozsáhlý výpadek elektřiny. Omezil městskou dopravu, nefungují ani semafory na křižovatkách. Přerušit jednání musela Sněmovna, v budově fungovalo jen nouzové osvětlení. Jak v případě, že nejde elektřina, fungují některé subjekty?

Jak funguje metro bez elektřiny

Metro je největším žroutem elektrické energie v Praze. V podzemí je potřeba naprosto ke všemu – pohonu vlaků, fungování eskalátorů i třeba pro vzduchotechniku. Ze stanice se sice při blackoutu lidé dostanou, komplikovanější je to s vlakem v tunelu.

Celý systém metra je naštěstí energeticky propojený. Vzhledem k tomu, že nyní elektřina nevypadla v celém městě, stačilo dopravnímu podniku prostřednictvím různých měníren nasměrovat proud z funkčních částí do těch zasažených.

Jiná situace by nastala v případě výpadku proudu v celém městě. Pro takové případy ale metro disponuje záložním systémem generátorů, které by měly postačit na to, aby vlaky dojely do stanic a lidé se z podzemí evakuovali.

Jak jsou zajištěné tunely proti blackoutu

Nemilým překvapením může případný blackout být pro řidiče v tunelech, kde je může vylekat například přepnutí z běžného osvětlení na nouzové. Řidičům nicméně nehrozí v žádném tunelu uváznutí.

Část Prahy postihl výpadek elektřiny, PRE vyloučilo kybernetický útok

Při výpadku se spustí záložní systém, který každý moderní tunel má, a ten na dobu nezbytnou k vyklizení udrží v chodu ventilaci, ale třeba i bezpečnostní kamery nebo dopravní značení. Následně se prázdné tunely do obnovení dodávek elektřiny uzavřou.

V tunelech pro pěší a cyklisty, třeba pod Vítkovem, si lidé musejí posvítit mobilem, držet se zdi a jít za světlem, pokud je den. Tunel totiž žádný záložní zdroj energie nemá.

Výpadek proudu

Žižkovská televizní věž

Z vrcholu nejvyšší stavby v Praze, 216 metrů vysoké Žižkovské televizní věže, nemusí nikdo šlapat dolů všech 768 schodů. Sjet výtahem lze i za blackoutu.

„Celý objekt může bez problémů přejít na náhradní zdroje podle potřeby,“ řekla před časem Anna Tůmová, mluvčí Českých Radiokomunikací, které věž spravují.

Lanovky

Obzvlášť nepříjemná je představa, že člověk zůstane viset desítky metrů nad zemí uvězněný na lanovce. Jedna taková vozí návštěvníky trojské zoologické zahrady, kde ale tato situace nehrozí.

Lanovka v Zoo Praha je vybavena záložním dieselagregátem, který dopravní podnik aktivuje v případě výpadku napájení.

Lanovka na Petřín záložní zdroj nemá, jelikož zde není potřeba. V případě výpadku cestující mohou vystoupit na evakuační schodiště podél tratě.

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