Deset hodin násilí. Mladíci trýznili známého kvůli jeho „nevychované“ přítelkyni

Pitka několika mladých lidí v bytě v Táborské ulici se loni v listopadu zvrhla v celonoční násilí.
Donesl kuchyňský nůž, sedl si za poškozeného, chytil jej do takzvané kravaty a pravou rukou mu přiložil čepel k ohryzku.
Pitka několika mladých lidí v bytě v Táborské ulici se loni v listopadu zvrhla v celonoční násilí.
Donesl kuchyňský nůž, sedl si za poškozeného, chytil jej do takzvané kravaty a pravou rukou mu přiložil čepel k ohryzku.
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...
Už vidíme, v jaké vzdálenosti potkají tramvaje sochu sv. Václava. ROPID v sérii nových snímků ukázal postup prací na stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí a rekonstrukci stávajícího tělesa...
Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....
Policisté vyjížděli k nahlášené střelbě v pražské Hostivaři. Na ulici našli mrtvého člověka, další je zraněný. Podle detektivů šlo zřejmě o vraždu a pokus o sebevraždu bývalých rodinných příslušníků....
Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci, zajímá se o odbor pozemních komunikací. Kriminalisté přišli za šéfem zmíněného odboru Alešem Krejčou a třemi dalšími lidmi. Zásah...
Andrés Savigne Carbonell, devatenáctiletý Čech, který má kubánského otce, v úterý u Městského soudu v Praze přiznal, že v bytě v Nuslích zhruba deset hodin trýznil svého vrstevníka. Asistoval mu při...
Vystudoval ekonomické lyceum, takže když má odpovědět, zda by sám za sebe v lednu vyložil sto milionů korun, neváhá: „Určitě bych to zaplatil.“ Matyáš Vojta, dvaadvacetiletý útočník, přicházel v zimě...
Obě patří mezi nejvýraznější postavy nastupující vlny českého tenisu. Dvacetiletá Nikola Bartůňková a o rok mladší Tereza Valentová už nakukují do širší světové špičky, aktuálně baví fanoušky na...
Holešovice se dočkají obnoveného přímého spojení s centrem města. Náhradu za zrušenou tramvajovou linku číslo 14 bude nově představovat linka číslo 5. Čtrnáctka musela ustoupit dubnovému otevření...
Pražští policisté zadrželi muže, kterého podezírají ze znásilnění, vloupání a dalších trestných činů. Nyní hledají svědky jeho skutků i další oběti trestné činnosti - zejména dvě dívky, které se mohl...
Jak se čeští šampioni připravovali na další boj o titul? V našem přehledu najdete výsledky fotbalistů Slavie v přípravě na sezonu 2026/27.
Největší běžecký závod v Česku dozná v příštím roce výrazné změny. Účast na Pražském půlmaratonu se bude vůbec poprvé losovat. Dlouho očekávaný krok potvrdili organizátoři největšího běžeckého...
V jedné z budov Archivu bezpečnostních složek v pražském Braníku se objevila neznámá chemikálie. Hasiči evakuovali šest lidí z přilehlých kanceláří.
Radomír Lašák se stane předsedou představenstva Letiště Praha od počátku srpna, oznámilo ministerstvo financí. To chce urychlením personální změny zklidnit situaci na letišti. Původně měl Lašák...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Přinášíme snímky zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad z výšky. Ukazují, jak prostor s dominantním kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně vypadá pohledem z dronu. Náměstí bylo otevřeno před měsícem...
Na území Prahy 5 a 6 mizela auta, vozíky nebo stavební materiál. Za tajemnými krádežemi stála trojice zlodějů, kterou policisté vypátrali a zadrželi. Největší lup představovaly dva bagry za více než...