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Deset hodin násilí. Mladíci trýznili známého kvůli jeho „nevychované“ přítelkyni

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  17:25

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Obžalovaní Rudolf Hauer (vlevo) a Andrés Savigne Carbonell u Městského soudu v Praze (21. července 2026) | foto: Peter AntalíkiDNES.tv

Andrés Savigne Carbonell, devatenáctiletý Čech, který má kubánského otce, v úterý u Městského soudu v Praze přiznal, že v bytě v Nuslích zhruba deset hodin trýznil svého vrstevníka. Asistoval mu při tom o šest let starší kamarád Rudolf Hauer. Pro oba obžalované teď státní zástupkyně žádá vězení.

Pitka několika mladých lidí v bytě v Táborské ulici se loni v listopadu zvrhla v celonoční násilí.

Donesl kuchyňský nůž, sedl si za poškozeného, chytil jej do takzvané kravaty a pravou rukou mu přiložil čepel k ohryzku.

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Deset hodin násilí. Mladíci trýznili známého kvůli jeho „nevychované“ přítelkyni

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Obžalovaní Rudolf Hauer (vlevo) a Andrés Savigne Carbonell u Městského soudu v...

Andrés Savigne Carbonell, devatenáctiletý Čech, který má kubánského otce, v úterý u Městského soudu v Praze přiznal, že v bytě v Nuslích zhruba deset hodin trýznil svého vrstevníka. Asistoval mu při...

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