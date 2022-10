Žena uvěřila, že jí ukradli bankovní identitu. Podvodníkům poslala 1,5 milionu

Podvodníkům naletěla žena, která uvěřila, že jí někdo ukradl bankovní identitu. Postupně ji kontaktovali tři falešní bankéři, kteří jí sdělili, že se stala obětí zločinu a musí peníze pro jistotu uložit do bitcoinmatů. Místo do bezpečného úložiště však finance odešly do virtuálních peněženek podvodníků. Žena tak přišla o 1,5 milionu korun.