Bistro Judita ukrývá základy historického mostu, láká na brunch i oživlé obrazy

Na konci ulice U Lužického semináře na Malé Straně je na chodníku menší sezení, kde se kolemjdoucí mohou zastavit na pití i jídlo s výhledem na Karlův most. I během letních dní by ale mnozí návštěvníci volili spíš vnitřní prostory. Hned za vchodem je totiž k vidění chlouba celého podniku Bistro Judita.

„Pod skleněnou lávkou se nachází originální mostovka Juditina mostu,“ ukazuje jednatelka bistra Valentýna Kouřilová. „Původní konstrukce byla z pískovce, takže je velmi měkká a jsou tam vidět i vyjeté koleje od nějakých povozů,“ ukazuje na historické stopy na nejstarším kamenném mostu u nás. Právě kvůli nevhodnému měkkému materiálu se rozhodli stavitelé nanést i druhou, pevnější vrstvu. I tu mohou návštěvníci bistra hned ve vchodu spatřit, stejně jako poměrně nízké staré zábradlí Juditina mostu.

Nad osvětlenými pozůstatky stavby je navíc k vidění první z „oživlých obrazů“ bistra, na kterém je herečka Sára Milfaitová stylizována do role Judity Durynské, podle které byl původní most pojmenován. Milfaitová nebyla podle slov jednatelky Kouřilové vybrána náhodou. „Hledali jsme podobný typ a myslím, že jsme se docela trefili,“ popisovala.

Na první pohled by člověk díky moderním technologiím obrazovek skutečně ani nemusel poznat, že se jedná o obrazovku. Jasné to je až ve chvíli, kdy se Judita začne pohybovat. Dvě obrazovky jsou dokonce sladěné tak, že si na nich postavy podávají sladký zákusek. Na dalších pije Judita víno nebo si čte knihu o architektuře.

„Říká se, že sama Judita byla iniciátorkou výstavby toho mostu, byla určitě vzdělaná, chytrá. Takže si myslím, že architekturu mohla mít ráda a v dnešní době by třeba četla zrovna takovou knihu,“ vysvětluje Kouřilová a je vidět, že ani takový detail v bistru nebyl vybrán náhodou.

Podnik nabízí i útulný podzemní prostor, který je vhodný na pořádání různých soukromých akcí. „Ideální využití jsou oslavy nebo firemní večírky, na které můžeme udělat cateringové balíčky s nabídkou vína a jídla,“ popisuje Kouřilová. I v této části bistra jsou k vidění části starého mostu. „Tady máme celý severní blok mostu a je tu nádherně vidět celý jeden oblouk,“ ukazuje Kouřilová.

Brunch celý den

A na co kromě originálního prostředí Bistro Judita nabízí? „Zaměřujeme se především na brunch po celý den. Nově navíc máme i denní nabídku s polévkou a sendvičem nebo salátem za zvýhodněnou cenu,“ láká Valentýna Kouřilová. „Navíc zde máme výborná italská vína od pana Markuzziho,“ dodává. Sázka na Itálii je patrná i u výběru zákusků, kde je v nabídce populární panacota a také u tzv. antipasti, neboli malé porce jídla hodící se nejvíce právě k vínu.

Koneckonců samotné kořeny stavby Juditina mostu také sahají do Itálie. Právě tam se nechal tehdejší panovník Vladislav II. inspirovat. Do té doby byly v českých zemích k vidění pouze dřevěné mosty. Samotný Juditin most pak pravděpodobně vystavěli italští stavitelé a nabídka Bistra Judita tak dává perfektní smysl i v tomto ohledu.