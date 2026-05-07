Mezi pečivem ležely statisíce. S odpáleným bankomatem to nesouvisí, říká policie

„V ulici U Verneráku byla dnes v odpoledních hodinách v jednom z obchodů nalezena v pečivu finanční hotovost,“ uvedl Hrdina pro iDNES.cz.
Přesnou částku nevěděl, zdůraznil však, že se jedná o několik set tisíc korun.
„Policisté událost zaevidovali a nyní zjišťují, jak se tam peníze dostaly a komu patří,“ dodal Hrdina.
Souvislosti s ranním vloupáním do bankomatu se podle něj nepotvrdily.
Bankomat v obchodním centru v Dobronické ulici v Kunraticích odpálili v noci na čtvrtek neznámí pachatelé, po kterých kriminalisté pátrají. Stejně tak hledají peníze. Škodu zatím ale nevyčíslili.
Způsob odpálení tohoto bankomatu byl podle Hrdiny stejný jako zhruba před měsícem u pražského obchodního centra na Opatově. Tam pachatelé poškodili s použitím pyrotechniky dva bankomaty, ukradli z nich několik milionů a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. O týden později policisté zadrželi tři podezřelé cizince a obvinili je z krádeže vloupáním, všichni skončili ve vazbě.