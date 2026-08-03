„Bezpečnost našich obyvatel je jednou z hlavních priorit městské části. Na podněty občanů dlouhodobě reagujeme a ve spolupráci s městskou policií přijímáme konkrétní opatření, která mají přispět k většímu pořádku a bezpečnosti v okolí stanic metra,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka.
Zvýšená bezpečnostní opatření budou dál pokračovat v průběhu srpna a podle potřeby také v září.
Strážníci se zaměří především na okolí stanic metra Hůrka, Lužiny, Luka, Nové Butovice a Stodůlky. Kontroly budou probíhat v dopoledních, odpoledních i nočních hodinách, a to jak ve všedních dnech, tak o víkendech.
Do opatření budou kromě strážníků Obvodního ředitelství Městské policie Praha 13 zapojeny také celoměstské útvary, zejména psovodi a hlídkový útvar. Současně se připravují společné součinnostní akce s větším počtem strážníků.
„Naším cílem je maximálně využít personální možnosti a zvýšit přítomnost strážníků v místech, kde občané nejčastěji upozorňují na nevhodné chování problémových osob. Kontroly budou probíhat namátkově a v různých denních i nočních hodinách. Přesto je třeba zdůraznit, že vzhledem k rozsahu území není možné zajistit nepřetržitou přítomnost hlídek u všech stanic metra,“ prohlásil šéf strážníků městské části Hynek Svoboda.
Podle místostarosty Petra Zemana zvýšená opatření reagují také na aktuální bezpečnostní situaci v širším okolí hlavního města.
„Obdobné kontroly v posledních týdnech probíhaly také na území Prahy 5, především v oblasti Anděla, což mohlo vést k přesunu části problémových osob do jiných lokalit včetně Prahy 13. Situaci budeme společně s Městskou policií průběžně vyhodnocovat a podle potřeby přijímat další opatření směřující ke zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku,“ řekl Zeman.
Na zhoršenou bezpečností situaci si v posledních letech stěžuje především Praha 5 kvůli zdržování problémových osob a drogově závislých na Andělu a v dalších oblastech. Radnice páté městské části se proto se strážníky a policisty dohodla na intenzivnějších kontrolách a také si najala bezpečnostní agenturu, která od května dohlíží na pořádek na sedmi dětských hřištích a v odpočinkových zónách.