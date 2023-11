Josefov má nyní zvýšenou ochranu, říká k bezpečnosti v Praze primátor Svoboda

Má hlavní město nějaké nástroje, jak případně omezit demonstrace na podporu Palestiny?

V první řadě je potřeba si uvědomit, že nejsme stát, který by takováto shromáždění povoloval či zakazoval, ale který je pouze bere na vědomí. Například ve Švédsku je nutné je přímo povolit. A jediné, co řešíme, je, jestli akce tak, jak je svolána, není principiálně v rozporu se zákonem, třeba že by podněcovala k rasismu. Pokud toto není naplněno, tak magistrát pouze bere na vědomí, že se akce koná.

Město se snaží zamezit pochodům, protože si jejich prostřednictvím velmi malá část obyvatel bere jako rukojmí všechny ostatní.