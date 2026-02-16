Pražští policisté jich od začátku ledna převzali už 113. „Amnestie je zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, takže nikdo nebude popotahovaný a nikdo se nebude dotyčného ptát, kde zbraň vzal nebo jak dlouho ji má,“ uvedla vrchní komisařka Policejního prezidia ČR Irena Brodská.
Lidé, kteří na služebny přicházejí, bývají ale k policistům dobrovolně sdílní, a ti tak často vědí, jak ke zbrani přišli. Například muž, který jim donesl pistoli, ji prý našel na půdě a žena, která donesla střelivo, je našla doma ve věcech po zesnulém manželovi.
Seniorka s holemi se usadila v čekárně a počkala na policistu. Tomu pak přímo do rukou vložila protitankovou střelu, kterou vytáhla z batohu.