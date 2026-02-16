Běží zbraňová amnestie. Lidé policistům přinesli už 113 zbraní, nacházejí i rarity

Premium

Fotogalerie 11

ilustrační snímek | foto: Monika TomáškováMAFRA

Jana Sobíšková
  10:00
Denně lidé na policejní služebny přinášejí zbraně, které mají doma bez patřičných dokumentů. Zlegalizovat si je nebo bez otázek odevzdat mají nyní příležitost v rámci zbraňové amnestie, která potrvá do konce června.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pražští policisté jich od začátku ledna převzali už 113. „Amnestie je zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, takže nikdo nebude popotahovaný a nikdo se nebude dotyčného ptát, kde zbraň vzal nebo jak dlouho ji má,“ uvedla vrchní komisařka Policejního prezidia ČR Irena Brodská.

Lidé, kteří na služebny přicházejí, bývají ale k policistům dobrovolně sdílní, a ti tak často vědí, jak ke zbrani přišli. Například muž, který jim donesl pistoli, ji prý našel na půdě a žena, která donesla střelivo, je našla doma ve věcech po zesnulém manželovi.

Seniorka s holemi se usadila v čekárně a počkala na policistu. Tomu pak přímo do rukou vložila protitankovou střelu, kterou vytáhla z batohu.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Šok pro nálezce, záhada pro policii. Mrtvá u sebe měla jen stovku a lístek na MHD

Kriminalisté z Prahy-jih se zabývají úmrtím ženy, která byla nalezena bez...

Mrtvou ženu našli v sobotu odpoledne kolemjdoucí lidé v lese u Říčan. Protože u sebe neměla žádné doklady, policie se nyní obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při jejím ztotožnění. Médiím poskytla...

Chybějící písmenko stálo studentku maturitu z angličtiny. Případ hnala k soudu

ilustrační snímek

Chybějící písmeno ve slově novinář, tedy journalist, stálo studentku úspěch v maturitní zkoušce z angličtiny. Kvůli jedinému bodu, který jí scházel ke složení didaktického testu, dokonce podala...

V kauze lovců pedofilů obžalovali 11 lidí. Vydávali se za dívky, chtivé muže ztýrali

Takzvaný lovec pedofilů drží za hlavu jihomoravského policistu, který přišel na...

Státní zástupkyně obžalovala 11 lidí v případu takzvaných lovců pedofilů, informoval server iROZHLAS.cz, který má obžalobu k dispozici. Podle něj mnohdy nezletilí lidé si na sociálních sítích...

Park lamp i chlapec s těžkou hlavou. Obě strany Dvoreckého mostu budou mít atrakci

Vizualizace prostor na koncích Dvoreckého mostu (9. února 2026)

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 bude nahrazeno křoví upraveným „parkem lamp“ s více než čtyřmi stovkami svítidel ze 79 zemí světa. Zakončení v Praze 4 se zase využije jako kulturní prostor,...

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D11. Bouralo pět osobních aut a náklaďák

Nehoda uzavřela provoz na dálnici D11 ve směru do Prahy. (12. února 2026)

Hromadná nehoda dnes ráno uzavřela na 40,5. kilometru dálnici D11 ve směru na Prahu. V okrese Nymburk bouralo pět osobních aut a jeden nákladní vůz. Po kompletní uzavírce úseku byl provoz před 11:30...

Běží zbraňová amnestie. Lidé policistům přinesli už 113 zbraní, nacházejí i rarity

Premium
ilustrační snímek

Denně lidé na policejní služebny přinášejí zbraně, které mají doma bez patřičných dokumentů. Zlegalizovat si je nebo bez otázek odevzdat mají nyní příležitost v rámci zbraňové amnestie, která potrvá...

16. února 2026

Hromadná nehoda uzavřela D8 u Prahy. Srazilo se tam jedenáct aut

Hromadná nehoda uzavřela dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem. (16. února 2026)

Dálnici D8 směrem na Ústí nad Labem v pondělí ráno uzavřela hromadná nehoda několika nákladních a osobních aut. Jeden člověk byl zraněn, policie odklání dopravu přes Zdiby.

16. února 2026  7:47,  aktualizováno  9:28

Ředitel Teplic šel do kotle a podpisem na šálu zpečetil sázku o Zlatana

Teplický Matěj Náprstek v souboji o míč v utkání fotbalové ligy v Mladé...

Kdo se bojí, nesmí do lesa ani do fotbalového kotle. Rudolf Řepka jako ředitel prvoligových Teplic je nebojsa, mezi vlajkonoše zašel osobně během nedělního zápasu v Mladé Boleslavi a s jedním z nich...

16. února 2026  9:14

Hasiči zasahovali u nehody v Praze 5. Auto skončilo na boku, řidiče museli vyprostit

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Pražští hasiči zasahovali v neděli večer u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na boku. Řidiče museli hasiči vyprošťovat. Podle prvotního vyšetření záchranářů...

15. února 2026  23:01,  aktualizováno  16. 2. 7:55

USK uspěl v Brně, ale Žabiny nesmutní. Držely krok, druhá půle jim dodala naději

Emma Čechová z USK Praha zakončuje na koš Žabin Brno, brání ji Natálie...

Basketbalistky USK Praha vyhrály v Brně ligový šlágr nad Žabinami 84:70 a stejně jako v minulých letech bez jediného zaváhání ovládly základní část ŽBL. Souboj nejlepších českých týmů současnosti...

15. února 2026  14:24,  aktualizováno  16. 2. 7:54

Výkon nebyl nejlepší, na výhru ale stačil. Priske o Hradci i absencích v obraně

Brian Priske, trenér Sparty během utkání s Hradcem Králové.

Na jaře zůstávají stoprocentní, navíc ve třech zápasech ani jednou neinkasovali. Když ale kouč sparťanských fotbalistů Brian Priske hodnotil duel proti Hradci Králové (2:0), uznal: „Myslím, že jsme...

16. února 2026  7:05

Surovčík hrál poprvé od minely, Spartu proti Hradci podržel. Ideální zápas, culil se

Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci.

Když naposledy nastoupil za Spartu v soutěžním utkání, minelou na půdě Artisu Brno svým spoluhráčům zkomplikoval zápas osmifinále fotbalového poháru. Další šanci dostal Jakub Surovčík v neděli v lize...

15. února 2026  22:31

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

15. února 2026  20:52

Mladá Boleslav - Teplice 0:0, nudný zápas, celkem jen tři střely na bránu

Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.

Bez velkých šancí, bez nebezpečných střel, bez vzrušujících okamžiků. Zápas fotbalové ligy mezi Mladou Boleslaví a Teplicemi jinak než bezbrankovou remízou snad ani skončit nemohl. Hrstka fanoušků v...

15. února 2026  15:15,  aktualizováno  17:29

Tragická nehoda na Mělnicku uzavřela silnici. Muž nepřežil náraz do stromu

Smrtelná srážka osobního auta a stromu na Mělnicku. (15. února 2026)

Ke smrtelné nehodě došlo v neděli odpoledne u obce Zálezlice na Mělnicku. Řidič osobního auta sjel ze silnice a narazil do stromu. Přes veškeré snahy záchranářů se muže nepodařilo zachránit.

15. února 2026  16:54

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Američanka studující v Česku chtěla odletět pryč. Ještě před tím však beze stopy zmizela

ilustrační snímek

Zatímco pátrání po čtrnáctileté dívce z Prahy 4 skončilo šťastným návratem domů, policisté i nadále intenzivně hledají třiadvacetiletou studentku z USA. Mladá Američanka, která v Česku studuje...

15. února 2026  15:32

Proč ještě nejste těhotná? Snahy Číny o zvýšení porodnosti selhávají

Čínský billboard podporující politiku jednoho dítěte (3. července 2012)

Porodnost v Číně klesla na rekordní minimum. Stav vyvolává obavy o demografickou budoucnost země, vyloučena nejsou ani represivnější opatření. Vývoj porodnosti se může pro Peking stát existenčním...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.