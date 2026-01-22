Protest taxikářů. Kupovat elektroauta za miliony je ekonomická sebevražda, říkají

Autor: ,
  7:30
Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Protestovat proti změně budou před magistrátem na Mariánském náměstí taxikáři. Městu adresovali nesouhlasný otevřený dopis.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: UBER

Organizátor protestu a taxikář Petr Marek se domnívá, že vyhláška ohrozí živnostníky. „Investice do drahých aut za miliony, kde baterie při rychlonabíjení odejde po 150 tisících kilometrech, je ekonomická sebevražda,“ napsal Marek.

Upozorňuje, že změna by dopadla také na kurýry rozvážející jídlo. „Ti mají často starší auta a nemají na to, aby si kupovali elektromobily za miliony, když vydělávají třeba jen 100 nebo 200 korun za hodinu práce,“ uvedl taxikář.

Myslí si, že z vyhlášky budou profitovat velké taxi společnosti Bolt a Uber. „Z celého návrhu je cítit pachuť toho, že tato vyhláška nebyla psána pro zlepšení služby nebo pro řidiče, ale pro úzkou skupinu vyvolených, kteří chtějí trh ovládnout a nás z něj vytlačit,“ tvrdí Marek.

Praha zvažuje revoluci v taxi dopravě. Auta by podle návrhu musela být bezemisní

Mezistupněm v přechodu na auta bez spalovacího motoru je rok 2027, odkdy by auta měla splňovat emisní normu Euro 6d. Čili neměla by být vyrobená později než v roce 2021.

Zpřísňování emisních norem je jeden z důvodů zavedení opatření. Od začátku začne platit Euro 7. Nedodržování nařízení by pro Prahu mohlo znamenat omezení evropských dotací na dopravu.

„U vozidel taxislužby registrovaných v hlavním městě Praze se v roce 2017 prakticky zastavila obnova vozového parku. Průměrné stáří vozů taxi se od té doby zvyšuje. Dosahuje 10 let. Pro srovnání: v roce 2017 bylo průměrné stáří vozidel taxislužby 4 roky. Zhoršují se navíc emisní charakteristiky vozů taxislužby. Vozů s Euro 4 a 5 přibývá od roku 2020 rychleji než vozů s Euro 6,“ píše se v odůvodnění změny vyhlášky.

Průměrný řidič ujede denně 33 kilometrů, taxikář až 300. Taxíky mají tím pádem větší vliv na kvalitu ovzduší, která je podle měření horší než v Ostravě. Po metropoli jezdí 17 tisíc vozidel taxislužby, které jsou v průměru staré 10 let.

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Změny vozového parku by čekaly nejen živnostníky, ale i velké provozovatele taxi služeb, jestliže budou chtít dál po metropoli jezdit. Například za Uber jezdí auta stará průměrně osm let.

„Registrovaná na naši platformu nemohou být vozidla starší 20 let. Kromě toho sledujeme také veškerou zpětnou vazbu od cestujících a v případě stížností můžeme vozidlo z platformy vyřadit. Stáří většiny vozidel je však mnohem nižší, pod osm let,“ sděluje Jan Huk, PR manažer společnosti Bolt.

Pokud nařízení začne platit od srpna příštího roku, dotkne se i části vozidel Bolt v kategorii Premium, kde mohou být auta stará maximálně pět let. Po zavedení vyhlášky budou i některé z těchto vozů příliš staré.

Přechod na bezemisní auta má usnadnit 1 500 nových nabíječek v ulicích, jejichž vybudování radní posvětili. Do roku 2028 by měla infrastruktura být schopná obsloužit až 84 tisíc elektroaut.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Nejčtenější

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Čtvrteční tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu,...

Když se na Prahu sesype sníh, je to úžasný pohled. Odtud ji neuvidíte

Výhledy od BTS společnosti Cetin na střeše hotelu Marriott

Nedávná sněhová nadílka byla pro centrum Prahy neobvyklá a my toho hbitě využili. Se zástupci společnosti Cetin a operátora O2 se podařilo operativně domluvit návštěvu vybrané pražské základnové...

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

Ženu na Smíchově srazil autobus, přišla o nohy

Na pražském Smíchově zasahovaly u dopravní nehody složky IZS. (15. ledna 2026)

Poblíž zastávky Smíchovské nádraží ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která kvůli vážným zraněním přišla o nohy. Záchranka ji v umělém spánku převezla do pražského traumacentra. Nehoda na více než...

Protest taxikářů. Kupovat elektroauta za miliony je ekonomická sebevražda, říkají

V autech taxikáři mnohdy najdou opravdové poklady. V loňském roce zákazníci v...

Pražští zastupitelé budou ve čtvrtek hlasovat o zavedení bezemisních taxíků. Vyhláška by od roku 2030 v ulicích povolovala pouze taxíky na elektrický nebo vodíkový pohon. Protestovat proti změně...

22. ledna 2026  7:30

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  18:24

Emoce sílí. Nerozdělujte nás, prosí lidé z vyhořelého domu. Trápí je řeči o prasečáku

Premium
Ničivý požár v obci Boreč vzal střechu nad hlavou rodinám, které jsou v...

Zástupci města Mladá Boleslav spolu s pracovníky Českého červeného kříže ve středu začali rozvážet obyvatele Žebic, místní části obce Boreč na Mladoboleslavsku, kterým minulý čtvrtek vyhořel dům, do...

21. ledna 2026  17:52

Vyústění luxusní pražské třídy promění Dánové. Jak zvelebí náměstí Miloše Formana?

Takhle bude vypadat náměstí Miloše Formana podle vítězného návrhu dánského...

O budoucí podobě náměstí Miloše Formana u hotelu Fairmont Golden Prague (dříve InterContinental) je rozhodnuto. V mezinárodní architektonické soutěži zvítězilo dánské studio Adept. Zadání přitom...

21. ledna 2026  16:50

Osmkrát 32 tun. Dvorecký most prověřily těžké náklaďáky, v provozu bude od jara

Zátěžová zkouška Dvoreckého mostu přes Vltavu, Lihovar-Dvorce (21. ledna 2026)

Na dokončovaném Dvoreckém mostu mezi Prahou 4 a Prahou 5 se ve středu odpoledne uskutečnila zatěžovací zkouška. Projektanti při ní měřili pohyb konstrukce při zatížení naloženými nákladními vozy. Jak...

21. ledna 2026  16:31

VIDEO: Děti hazardovaly na okraji tajícího ledu

Nechoďte na led, varují strážníci z Kralup

Riskování na nejistých ledových plochách je v současném počasí poměrně běžné, jak se přesvědčili i městští policisté v Kralupech nad Vltavou. Ti v pondělí vyjížděli ke skupince dětí, která testovala...

21. ledna 2026  15:36

Kriminalisté uzavřeli případ útěku lva ze zooparku ve Zvoli, trestný čin se nestal

Policisté zasahují ve Zvoli u Prahy, kde museli po útěku zneškodnit lva, který...

Kriminalisté, kteří prověřovali loňský útěk lva ze zooparku ve Zvoli u Prahy, dospěli k závěru, že se nejednalo o trestný čin. Věcí se nyní bude zabývat pověřený úřad v Černošicích, informovala...

21. ledna 2026  15:30

Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

Při pádu z lešení zemřel muž v pražských Řeporyjích. (21. ledna 2026)

Muž v pražských Řeporyjích spadl na stavbě z lešení. Dělník se zřítil z výšky a při dopadu utrpěl smrtelná zranění. Okolnosti nehody prověřuje policie.

21. ledna 2026  13:43

Žebrání z metra nemizí ani přes jeho zákaz. Strážníci řeší stovky případů ročně

Premium
ilustrační snímek

Na pohled těhotná žena, zdánlivě kulhající muž a němá žena se zásobou cedulí. Pro cestující v metru jsou to známí neznámí, které pravidelně potkávají a potkávat budou, protože policisté či revizoři...

21. ledna 2026

Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Sparta slaví výhru s kotlem.

Pohoda uvnitř klubu rozhodně nepanuje. Další zápis do série nezdarů si hokejisté Sparty připsali v extraligovém utkání s Hradcem Králové (1:2N), ačkoliv vedli. A nezvládnutý závěr vyústil v ostrou...

21. ledna 2026  12:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest

Muž u Krajského soudu v Hradci Králové čelí obžalobě z vraždy prostitutky. (6....

Za vraždu prostitutky v Hradci Králové z předloňského listopadu dnes Vrchní soud v Praze snížil Tomáši Suchánkovi trest z 18 let na 13,5 roku vězení. Obžaloba muže vinila ze zvlášť surové a trýznivé...

21. ledna 2026  11:45

Jízda po chodníku a na červenou. Policie naháněla řidiče, pasažér z auta vyskočil

Řidič zběsile ujížděl i po chodníku, neměl řidičák

Ve zběsilou honičku se změnil pokus pražských strážníků zastavit muže podezřelého ze spáchání přestupku. Ten jim však začal ujíždět. Za svůj úprk stihl napáchat několik prohřešků a po nabourání...

21. ledna 2026  11:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.