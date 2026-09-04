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Uzavírky pro auta i tramvaje. Běžecké závody omezí dopravu v centru Prahy

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  11:54

Záběr ze závodu Birell Grand Prix Praha 2025 | foto: RunCzech

Řidiči v Praze budou v sobotu muset svou jízdu přizpůsobit uzavírkám, které budou platit zhruba od 16:00 do 22:00. Omezení v dopravě kvůli běžeckému závodu Birell Grand Prix Praha pro elitní i amatérské běžce zasáhne i několik tramvajových a autobusových linek MHD.

První závod žen na pět kilometrů odstartuje v 18:00 z náměstí Republiky u Obecního domu, hlavní Birell Běh na deset kilometrů začne v 19:30 na stejném místě. Cíl obou závodů bude znovu na náměstí Republiky.

Uzavírky v trase závodu začnou platit už s předstihem, upozornil mluvčí. Jednotlivé ulice poté budou policisté ve spolupráci se strážníky postupně otevírat ihned po proběhnutí posledního běžce.

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Uzavírky pro automobily se budou od 16:30 do 22:00 týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Od 17:30 do 21:00 budou neprůjezdné ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kpt. Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel.

Od 19:20 bude podle průběhu závodu dočasně uzavřeno také Rohanské a Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnovský tunel, Lannova ulice a Nové mlýny.

Využijte metro, radí město

V celé trase obou závodů bude platit zákaz zastavení. Kvůli vybudování zázemí bude navíc tento zákaz rozšířen v oblasti náměstí Republiky, Hybernská a Na Příkopě, kde bude platit už od pátečních 18:00 do sobotní půlnoci.

Zákaz zastavení bude platit od soboty 5. září 2026 už od 00:01 do 23:00 hodin také v ulici Revoluční a od 12:00 do 22:00 hodin na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kpt. Jaroše i na Dvořákově a Rohanském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu.

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Změny se dotknou i povrchových linek MHD, proto město doporučuje využívat v centru města metro. V den závodu bude zhruba od 16:00 do 21:30 obousměrně přerušen provoz tramvají v oblasti náměstí Republiky, Revoluční ulice, Štefánikova a Čechova mostu a nábřeží Edvarda Beneše.

Změny se budou týkat tramvajových linek číslo 6, 8, 15, 17, 26, 41, 42 a autobusových spojů číslo 194 a 207.

Více informací najdou cestující na webu pražského dopravního podniku. Pro dotazy týkajících se dopravních omezení bude fungovat bezplatná informační linka na čísle 800 165 102. Bližší informace k běžeckým závodům jsou na webu pořadatele.

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