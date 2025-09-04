Jak se dostat do centra? Běžecké závody omezí víkendovou dopravu v Praze

Autor: ,
  11:35
Běžecká akce Birell Grand Prix Praha omezí v sobotu zhruba od 16:00 do 22:00 dopravu v centru Prahy. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Omezení se dotknou jak automobilové dopravy, tak tramvají v oblasti náměstí Republiky, Revoluční ulice, Štefánikova mostu, Čechova mostu a nábřeží Edvarda Beneše.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
20 fotografií

První závod žen na pět kilometrů odstartuje v 18:00 na náměstí Republiky u Obecního domu, Birell Běh na 10 kilometrů pak začne v 19:30 na stejném místě. V obou případech se jedná o okruh s cílem v místě startu.

Uzavírky pro automobily se budou v čase od 16:30 do 22:00 týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Od 17:30 do 21:00 budou neprůjezdné také ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kpt. Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel.

Od 19:20 bude podle průběhu závodu dočasně uzavřeno také Rohanské a Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnovský tunel, Lannova ulice a Nové mlýny.

Golem v akci. Při půlmaratonu zdravotníci ošetřili 51 lidí, pět bylo hospitalizováno

Omezení zasáhnou i tramvajovou dopravu, kdy bude v sobotu obousměrně přerušen provoz v oblasti náměstí Republiky, Revoluční ulice, Štefánikova mostu, Čechova mostu a nábřeží Edvarda Beneše, a to od 16:00 do 21:30. Výluka se bude týkat tramvajových linek číslo 6, 8, 15, 17, 26, 41, 42 a také autobusových spojů číslo 194 a 207.

Magistrát v době omezení doporučuje v oblasti využívat metro, pro dotazy ohledně omezení bude fungovat bezplatná informační linka na čísle 800 165 102.

V celé trase závodů bude platit zákaz zastavení, jehož nerespektování bude znamenat odtah vozidla. Již od pátku a po celou sobotu bude kvůli budování zázemí závodu zákaz platit také v oblasti náměstí Republiky, Hybernská a Na Příkopě.

„Zákaz zastavení bude platit od soboty 6. září už od 00:01 do 23:00 také v ulici Revoluční a od 12:00 do 22:00 na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kpt. Jaroše i na Dvořákově a Rohanském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu,“ dodal mluvčí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

Nejčtenější

Do bytu na Smíchově skoro nepřijde slunce, designérka ho nahradila zlatem

Byt 1+1 v činžovním domě na pražském Smíchově prošel časově náročnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů byl důraz na použití historických prvků i materiálů. Motto majitelů bylo totiž dané: „I když věc už...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Metro stálo desítky minut v tunelu, lidé tápali. Dopravní podnik detaily nesděluje

Premium

Cestující pražským metrem minulé úterý v podvečerní špičce uvázli v tunelu. Mezi vagony jedné ze souprav na trase C se totiž rozhodl svézt muž, který před přivolanými policisty uprchl do tunelu...

Vysoký hazard se životem. Cizinec sjížděl na kole oblouk Trojského mostu

Mimořádného risku se dopustil cyklista na oblouku Trojského mostu v Praze. Na kole se projížděl po konstrukci, zatímco nevěřícím přihlížejícím se tajil dech. Policie hazardní chování potrestala...

Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...

Jak se dostat do centra? Běžecké závody omezí víkendovou dopravu v Praze

Běžecká akce Birell Grand Prix Praha omezí v sobotu zhruba od 16:00 do 22:00 dopravu v centru Prahy. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman. Omezení se dotknou jak automobilové dopravy, tak tramvají...

4. září 2025  11:35

Na chráněných Branických skálách visela palestinská vlajka

Na Branických skálách v Praze 4 se ve středu objevila velká palestinská vlajka. Incidentem se zabývali pražští strážníci, které na prapor zavěšený na chráněné přírodní památce upozornil jeden z...

4. září 2025  9:54

Řidiče oslnilo slunce, na přechodu srazil ženu s kočárkem a šestiletým dítětem

Řidič osobního vozidla srazil v pražských Kunraticích ve čtvrtek ráno na přechodu pro chodce ženu s kočárkem a šestiletou holčičku. Ženu, dívenku i batole převezli záchranáři do nemocnice s lehkými...

4. září 2025  8:55

Vstupenky na Slavii v Lize mistrů 2025/26. Kdo je může získat a za kolik

Účast Slavie v ligové fázi fotbalové Ligy mistrů je sama o sobě skvělým důvodem k návštěvě Edenu. Mimořádně atraktivní soupeři, které český mistr přivítá, pak zájem fanoušků ještě násobí. Jakým...

3. září 2025  18:55

Šíření žloutenky v Praze zrychlilo. Nad čištění laviček a madel v MHD je hygiena rukou

Žloutenka se šíří stále rychleji. Jen za dva měsíce se nakazilo 264 Pražanů včetně dětí. Zatímco za první čtyři měsíce roku hygienici evidovali 73 případů a do konce školního roku jich bylo 241. V...

3. září 2025  15:35

V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen...

3. září 2025  14:01

Vorlický, Zmrzlý či Teah si Ligu mistrů za Slavii nezahrají, posily na soupisce jsou

Uzdravený Lukáš Vorlický, také Ondřej Zmrzlý, jenž vypadl ze základní sestavy. S nimi talentovaní Emmanuel Fully s Divine Teahem a také Giannis-Fivos Botos. Ani jeden z nich si Ligu mistrů za Slavii...

3. září 2025  13:39

V garážích v pražské Libni ležel postřelený muž, případ vyšetřuje oddělení vražd

Kriminalisté vyšetřují od úterního večera případ postřeleného muže, který se našel v garážích v pražské Libni. Do ulice Červená báň vyjížděla hlídka na základě oznámení na tísňovou linku. Policisté...

3. září 2025  13:15

Vydrží hráz zemětřesení? Otřesy v okolí Orlíku vyvolávají u místních otázky

Premium

Otřesy o síle 2,3 stupně přímo v okolí přehrady, která zadržuje stovky milionů hektolitrů vody. Přestože záchvěvy poblíž vodní nádrže Orlík jsou poměrně slabé, vyvolávají v obyvatelích a některých...

3. září 2025

Řidič vjel na zavěšenou lávku pro pěší a cyklisty, případem se zabývá policie

Po zavěšené lávce pod Radotínským mostem na Pražském okruhu se mezi cyklisty a chodci před několika dny svezl řidič ve stříbrné Škodě Octavii. Incidentem se zabývají policisté a i pražská Technická...

3. září 2025  12:03

Jak Češi vyhnali ze země Navrátilovou. Emigrace? Nejdřív to byla jenom fáma

Premium

Před padesáti lety ztratil český tenis jednu z nejlepších hráček v dějinách. Závist a zabedněnost komunistických funkcionářů a příživníků vypudily z vlasti Martinu Navrátilovou. iDNES Premium přináší...

3. září 2025

Tři muži znásilnili hendikepovanou ženu, do parku ji vylákali přes sociální sítě

Pražští policisté zadrželi trojici mužů, které obvinili ze znásilnění mladé hendikepované ženy. Jeden z útočníků se s ní seznámil na sociální síti, kde jí navrhl možnost osobní schůzky. Při setkání v...

3. září 2025  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.