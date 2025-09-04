Jak se dostat do centra? Běžecké závody omezí víkendovou dopravu v Praze

První závod žen na pět kilometrů odstartuje v 18:00 na náměstí Republiky u Obecního domu, Birell Běh na 10 kilometrů pak začne v 19:30 na stejném místě. V obou případech se jedná o okruh s cílem v místě startu.
Uzavírky pro automobily se budou v čase od 16:30 do 22:00 týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. Od 17:30 do 21:00 budou neprůjezdné také ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kpt. Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel.
Od 19:20 bude podle průběhu závodu dočasně uzavřeno také Rohanské a Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnovský tunel, Lannova ulice a Nové mlýny.
|
Golem v akci. Při půlmaratonu zdravotníci ošetřili 51 lidí, pět bylo hospitalizováno
Omezení zasáhnou i tramvajovou dopravu, kdy bude v sobotu obousměrně přerušen provoz v oblasti náměstí Republiky, Revoluční ulice, Štefánikova mostu, Čechova mostu a nábřeží Edvarda Beneše, a to od 16:00 do 21:30. Výluka se bude týkat tramvajových linek číslo 6, 8, 15, 17, 26, 41, 42 a také autobusových spojů číslo 194 a 207.
Magistrát v době omezení doporučuje v oblasti využívat metro, pro dotazy ohledně omezení bude fungovat bezplatná informační linka na čísle 800 165 102.
V celé trase závodů bude platit zákaz zastavení, jehož nerespektování bude znamenat odtah vozidla. Již od pátku a po celou sobotu bude kvůli budování zázemí závodu zákaz platit také v oblasti náměstí Republiky, Hybernská a Na Příkopě.
„Zákaz zastavení bude platit od soboty 6. září už od 00:01 do 23:00 také v ulici Revoluční a od 12:00 do 22:00 na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kpt. Jaroše i na Dvořákově a Rohanském nábřeží nebo v podjezdech Čechova a Štefánikova mostu,“ dodal mluvčí.