Šestnáctiletý čelí obvinění z pokusu o vraždu, v podchodu pobodal bezdomovce

Autor:
  20:09
V pátek krátce po 23. hodině, se podchod pod Hlávkovým mostem v Praze stal dějištěm brutálního útoku. Policisté z místního oddělení Letná dorazili na místo jako první poté, co obdrželi hlášení o vážně zraněném starším člověku. Našli zde muže bez domova s několika bodnými ranami, které měl podle obvinění spáchat teprve šestnáctiletý chlapec.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Incident se odehrál minulý týden v podchodu Hlávkova mostu, kde muž bez domova přebýval. Policisté okamžitě zahájili první pomoc s využitím zdravotnického vybavení, než na místo dorazili záchranáři.

„Policisté vyjížděli na oznámení, dle kterého se měl na místě nacházet pobodaný muž. Ten měl mnohačetná bodná zranění,“ upřesnil na dotaz iDNES.cz mluvčí policie Richard Hrdina.

Žena v bytě pobodala vrstevníka, mladý muž je s poraněným krkem v nemocnici

Díky rychlému zásahu se podařilo stav zraněného stabilizovat přímo na místě. „Zdravotníci na místě ošetřili zraněného šedesátníka, který utrpěl několik bodných ran. Pacient byl po celou dobu stabilizovaný. Poté, co záchranáři ošetřili krvácející rány, byl muž transportován k dalšímu ošetření do nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranné služby Jana Poštová k zásahu.

Případ si okamžitě převzali krajští kriminalisté z 1. oddělení. Jejich vyšetřování vedlo k překvapivému zjištění – podezřelým je teprve šestnáctiletý mladík (ročník 2009). Toho se podařilo vypátrat i díky záběrům bezpečnostních kamer.

Kriminalisté útok kvalifikovali na pokus o vraždu a mladík skončil ve vazbě. „Mladík byl obviněn z trestného činu vraždy ve stadiu pokusu, za což mu, v případě prokázání viny, hrozí jako mladistvému až desetileté vězení,“ doplnil policejní mluvčí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Opilý řidič naboural lampu a zhasl celou ulici

Nejčtenější

Pražské urgenty byly kvůli ledovce přetížené, záchranka aktivovala traumaplán

Sledujeme online
Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

Policisté v Praze stříleli po ujíždějícím autě. Řidič utekl, hledají ho

Při policejní honičce na Praze 4 policisté osobnímu vozidlu prostřelili...

Střelbou skončila ve středu ráno snaha policistů o běžnou kontrolu vozidla v Praze 4. Řidič na výzvu nezastavil a začal ujíždět. Policisté při pronásledování byli nuceni použít služební zbraň a...

Dva lidé zemřeli na Nymbursku po čelním střetu s cisternou. Ujížděli policistům

Nehoda osobního auta s cisternou v Choťánkách na Nymbursku. (11. ledna 2025)

V Choťánkách na Nymbursku zemřeli v neděli odpoledne po čelním střetu s cisternou převážející asfalt dva lidé. Tedy řidič a spolujezdec, kteří v osobním autě ujížděli policistům. Na místě se musí...

Na sítích se šíří video driftujících policistů. Jejich jednání bude řešit odbor

Driftující policie na sněhu

Na sociálních sítích se objevilo video, na kterém je vidět driftující policejní auto v Praze poblíž strahovského stadionu. Samotná policie přitom driftařům rozdává pokuty za desítky tisíc korun.

ONLINE: Sparta snížila, v závěru proti Kometě ale stále prohrává o dvě branky

Sledujeme online
Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Atraktivní bitvu velkých rivalů nabízí čtvrteční duel hokejové extraligy. Sparta v něm v zápase tabulkových sousedů hostí brněnskou Kometu. Utkání začíná v 18.30 a sledovat jej můžete prostřednictvím...

15. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  20:41

Po nehodě s amputací na Smíchovském nádraží se nic nemění. Lidé dál riskují

Zatáčka u výjezdu ze Smíchovského autobusového nádraží, kde ráno autobus srazil...

Tragická nehoda na Smíchovském nádraží znovu upozornila na dlouhodobě nebezpečný a nepřehledný úsek, kde se mísí intenzivní autobusová doprava s chodci. Ve čtvrtek ráno srazil autobus ženu, která...

15. ledna 2026  20:21

Šestnáctiletý čelí obvinění z pokusu o vraždu, v podchodu pobodal bezdomovce

Policejní zásah ve škole na pražském Žižkově (5. prosince 2025)

V pátek krátce po 23. hodině, se podchod pod Hlávkovým mostem v Praze stal dějištěm brutálního útoku. Policisté z místního oddělení Letná dorazili na místo jako první poté, co obdrželi hlášení o...

15. ledna 2026  20:09

Eskalátory metra se mění v past. Dopravní podnik vysvětlil, proč se náhle zasekávají

Dopravní podnik varuje ve stanici metra Anděl před opakující se poruchou...

Pražské metro bojuje s „tradičním“ zimním nepřítelem. Cestující trápí opakované výpadky jezdících schodů, které se kvůli nečistotám z ulic zastavují i několikrát během jediné jízdy. Situace je o to...

15. ledna 2026  19:20

U zastávky Kotlářka vykolejila tramvaj. Provoz byl na hodinu odkloněn

Vylomená vrata v motolské vozovně. (16. června 2010)

Mezi pražskými zastávkami Anděl a Vozovna Motol jezdily tramvaje obousměrnými odklony poté, co u zastávky Kotlářka došlo k vykolejení jedné z nich. Před 18. hodinou to uvedla Pražská integrovaná...

15. ledna 2026  19:08

Na zimní údržbu jsou městské části Prahy často samy. Jak na odškodné za úraz?

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Přestože bruslit na rybnících kvůli mírnému oteplení už nejde, chodci bruslí neustále. Radnicím proto významně vzrostl počet stížností obyvatel na nedostatečně odklizený sníh či led z ulic. Radnice...

15. ledna 2026  17:42

Oprava Českomoravské o víkendu omezí provoz metra, nepojede část linky B

Na Českomoravské se začalo bourat. Stanice metra u O2 areny se od ledna na rok...

Kvůli pracím na rekonstrukci stanice linky B Českomoravská nepojede o následujícím víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Stejná výluka se bude opakovat o víkendu 14. a 15. února. Podnik...

15. ledna 2026  16:57

Sady Bratří Čapků se změní za 38 milionů, na své si přijdou pejskaři i rodiny s dětmi

Projekt počítá i s úpravou samotného prostranství před Základní školou Kladská.

Městská část Praha 2 připravuje částečnou revitalizaci Sadů Bratří Čapků. O výběru dodavatele rozhodli radní městské části na svém pondělním jednání. Vítězem se stala společnost Gardenline s.r.o.,...

15. ledna 2026  14:36

Matka nemocnému dítěti zákeřně otrávila krev, nízký trest soud změnit nemohl

dítě s centrálním žilním katetrem

Nespravedlivě mírným trestem skončil podle Vrchního soudu v Praze případ matky, která v motolské nemocnici opakovaně vstříkla svému nepohyblivému dítěti do krve znečištěnou vodu. Za pokus o vraždu jí...

15. ledna 2026  13:13

Tragická srážka s cisternou při ujíždění policii. Řidič za volantem neměl co dělat

Nehoda osobního auta s cisternou v Choťánkách na Nymbursku. (11. ledna 2025)

Řidiče, který v neděli v Choťánkách na Nymbursku vjel do protisměru a srazil se s cisternou, chtěli policisté zastavit, protože ho znali a věděli, že nemá řidičák. Na jejich opakované výzvy nicméně...

15. ledna 2026  12:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ÚS se zastal matky kojence, kterou zavřeli na psychiatrii. Její hlas nebyl vyslyšen

Ústavní soud

Ústavní soud se zastal ženy, která v roce 2022 šest dní nedobrovolně pobývala v Psychiatrické nemocnici Bohnice kvůli obavě z poporodních depresí a psychózy. Pacientka tehdy kojila čtyřměsíční dítě....

15. ledna 2026  11:03,  aktualizováno  11:23

„Nakopni ho do pr...“ Nahrávky odhalují chování ředitele Nemocnice Na Františku

Nemocnice Na Františku v Praze

Pražská Nemocnice Na Františku čelí vážným obviněním z bossingu a neetického zacházení se zaměstnanci. Server Seznam Zprávy přinesl svědectví, podle nichž ředitel nemocnice David Erhart dlouhodobě...

15. ledna 2026  9:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.