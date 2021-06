Nejprve upevnit jízdní kolo naložené taškami a pak mezi dveřmi zamávat na rozloučenou. Osmatřicetiletý Josef Bořek právě odjíždí vlakem domů do slovenské Prievidze. „Jsem rád, snad mě tam čeká lepší budoucnost,“ říká muž, který je posledních deset let závislý na drogách, několik let nepracoval, živil se žebráním či sběrem a prodejem kovů.



Vypravovali jsme muže a ženu na Slovensko, přičemž muž si vzpomněl, že zapomněl mobilní telefon, tak vyskočil z­ vlaku. Vladislav Král šéf odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu Mladé Boleslavi