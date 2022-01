Jízdenky pro bezdomovce se osvědčily, program se rozšíří o hledání práce

Už přes rok vypravuje Mladá Boleslav lidi bez domova, kteří pocházejí z ciziny, zpět do jejich vlasti. Program se osvědčil, do své domoviny z města vyjelo 42 lidí. Podle radnice jsou ohlasy pozitivní a někteří lidé děkují, že dostali šanci vrátit se domů. I proto by se program měl rozšířit a pomoci lidem i shledáním práce.