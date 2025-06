Bylo jí 14 let, když v roce 1997 beze stopy zmizela. Ivana Košková z Příšovic na Liberecku se stala „policejním pomníčkem“. Po 28 letech svitla naděje, že případ bude objasněn. Policisté učinili...

Rekordních 130 automobilových veteránů vyrazilo ráno mezi 6:00 a 8:00 z pražské Opletalovy ulice v závodu 1000 mil československých do Bratislavy. Prvních několik vozů odstartoval prezident Petr...

Nadcházející sobotu a neděli proběhne již XV. ročník Víkendu otevřených zahrad po vzoru britského Open Garden &Squares Weekend, které vzniklo v roce 1998. Je to opravdová radost a oslava života. Lidé...

Majitel kempu ve sporu s cizinci vystřelil. Policie nepotvrdila, že jde o Ukrajince

Středočeští policisté v neděli dopoledne vyjížděli do autokempu v Nové Rabyni u Slapské přehrady. Majitel tam totiž dvakrát vystřelil do vzduchu z pistole, a to kvůli problémům s ubytovanými cizinci....