Školy v Praze jsou plné bariér. Nová databáze má usnadnit výběr dětem na vozíku

Rodiče dětí na vozíku dnes často musí oslovovat jednotlivé školy a zjišťovat, zda mají výtah, rampu nebo jiné bezbariérové řešení. Hledání vhodné školy tak může trvat měsíce, někdy i déle.
„Pomohl by jasný přehled škol a možnost online filtrace, které školy jsou bezbariérové a které ne,“ uvedla zakladatelka projektu Výtahy do školy Jindra Landová.
Například patnáctiletá Šárka kvůli výběru školy oslovila dvě desítky gymnázií a zdravotních lyceí. Výtah měla pouze tři z nich.
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Právě proto začaly Výtahy do škol společně s Českou asociací paraplegiků (CZEPA), která provozuje platformu VozejkMap, bezbariérovost škol mapovat.
„Nechceme školy hodnotit ani porovnávat. Nově vznikající databáze má především pomoci rodinám vozíčkářů zorientovat se v situaci, která je dnes nepřehledná a často frustrující. Jde o to, aby rodiče věděli, kam má smysl jít a kam ne. A aby nemuseli znovu zjišťovat to, co už někdo zjistil před nimi,“ vysvětluje Landová.
Databáze byla spuštěna na začátku léta a nyní obsahuje informace o téměř 500 školách, z toho 73 v Praze.
„Není to mnoho, ale věříme, že se postupně informace rozrostou. Vyplnit dotazník totiž mohou nejen samotné školy, ale i rodiče či žáci. I rodiče zdravého dítěte mohou ze svého pohledu, popsat, zda má budova výtah, nebo je plná schodů,“ říká Landová.
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„Zapojení škol je však klíčové. Bez jejich odpovědí přehled nevznikne,“ dodává. Odpovědi podle ní zaberou přibližně dvě minuty. Rodinám s handicapovaným dítětem ale může ušetřit celé měsíce.
Přehled škol, které už informace poskytly, je dostupný na webu projektu. Rodiče v něm mohou vyhledávat podle typu školy i místa bydliště.
Cílem je zmapovat školy po celém Česku
Mapování chce postupně rozšířit také CZEPA prostřednictvím platformy VozejkMap. Ta má podle ředitelky asociace Aleny Jančíkové sloužit jako ucelená databáze škol všech stupňů, od mateřských až po vysoké školy. Informace o školách v ní dosud chyběly.
„Mezi naše klienty patří i děti a dospívající po úrazech míchy, kteří tyto informace nutně potřebují. Chceme mladým lidem na vozíku umožnit studovat co nejblíže jejich domova,“ uvedla Jančíková.
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Podle Landové je současné mapování především praktickým řešením do doby, než bude české školství skutečně bezbariérové.
„Bezbariérové školství není výsada, je to nutnost. Než se k tomuto ideálu dopracujeme, snažíme se alespoň přístup handicapovaných ke vzdělání zjednodušit,“ komentuje Landová.