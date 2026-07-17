„Na cyklostezku se vysypala část plastiky. Zajišťujeme bezpečnost na místě a informujeme magistrát. Událost se obešla bez zranění, most je v místě pádu průjezdný,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Šest metrů vysoká a přibližně patnáct metrů široká abstraktní plastika Rovnováha, které se přezdívá „Červ dobyvatel“, stojí na pravém břehu Vltavy u Barrandovského mostu od roku 1990. Jejím autorem je akademický sochař Josef Klimeš.
O demolici se mělo rozhodnout příští týden
„O špatném stavu této sochy jsme věděli proto byla již delší dobu oplocena. Shodou okolností na pondělní jednání rady měl jít materiál, který měl zajistit řízenou demolici této sochy a vytvoření její repliky,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofmann.
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VIDEO: Zřícení plastiky na Barrandovském mostě zachytila kamera iDNES.cz
Na špatný technický stav díla se upozorňovalo už v minulosti. Podle serveru Publico se kvůli degradaci litého betonu připravuje vytvoření věrné repliky, která by měla původní plastiku nahradit.