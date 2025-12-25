Skácené lípy se vrátily do srdce Poděbrad, student z nich vyrobil dřevěný betlém

Aleš Kubelka
  12:00
Nový dřevěný betlém krášlí ve svátečním čase kolonádu v Poděbradech. A přitom kvůli němu nemusel padnout jediný zdravý strom. Radnice jej nechala zhotovit z přestárlých lipových kmenů, které se musely skácet při obnově zdejšího lázeňského parku. Město místo odstraněných stromů vysadí nové.
Fotogalerie4

Půvabné jesličky Betlém řezbáře Lukáše Látala mohou lidé obdivovat v kopuli Libenského kolonády. | foto:  Petr Vreštiak a archiv Lukáše Látala

Zakázku na dřevěné jesličky svěřilo město Střední škole řezbářské v Tovačově na Přerovsku. Její vedení se obrátilo na šikovného studenta Lukáše Látala z Litovle, který již měl s výrobou betlémů zkušenosti.

„Zrovna jsem školu v Tovačově dokončoval. Když mi zavolali, že mě doporučili právě na tuhle zakázku, byl jsem hodně překvapený. Ale také nadšený. Betlémy jsem už dělal pro několik obcí na Přerovsku, ale ten poděbradský byl zatím mojí největší prací,“ popisuje Lukáš Látal.

Tvrdí, že je vždy rád, když má materiál svůj příběh. „Tyhle stromy rostly v Poděbradech a do parku se symbolicky vrátily. Jen v jiné podobě. Pro mě je to hlavně radost – tvořit něco, co má smysl a co může potěšit a přinést vánoční atmosféru v každodenním shonu,“ říká Látal.

OBRAZEM: Betlém v oříšku i krabičce od sirek. Řezbařinu si zkusí i návštěvníci

Dřevo na postavy zobrazující scénu narození Ježíše Krista si mladý řezbář vybral ještě před jeho pokácením na náměstí T. G. Masaryka, což je lokalita zahrnující lázeňský park i kolonádu.

„Vytipoval jsem si několik stromů, které se mi zdály pro výrobu betlému vhodné. Následně jsem si z již pokácených lipových kmenů vybral ty, co byly v nejlepším stavu, bez velkého množství suků a dalších vad,“ podotýká Látal.

Město mu v létě vybrané kmeny odvezlo do jeho dílny v Litovli a nadšený řezbář se mohl pustit do náročné práce.

Byla pro mě radost tvořit něco, co může potěšit a přinést vánoční atmosféru v každodenním shonu.

„Nejdříve jsem si musel udělat návrhy na papír a následně i z modelovací hlíny. Ty jsem pak odlil ze sádry, což mi usnadnilo hrubé vyřezávání motorovou pilou. Sochy jsem následně osekal dláty a dotvořil detaily, jako jsou ruce a obličeje. Právě tahle část výroby mě baví nejvíc. Nakonec jsem sochy vybrousil a natřel lazurou. To vše mi trvalo asi dva měsíce,“ popisuje řezbář.

Olomoucké muzeum ozdobil unikátní betlém. Výroba zabrala několik měsíců

Poděbradský betlém nyní tvoří pět postav. Panna Marie, svatý Josef a Ježíšek v jesličkách jsou v životní velikosti, menší, zvířecí část pak reprezentují oslík a kráva.

„Během příštího roku ještě vyrobím tři krále, tři ovečky a pastýře, kteří betlém doplní o adventu 2026,“ říká řezbářský „tovaryš“, jehož dílo je však mistrovské.

Éterická souhra po setmění

Jeho betlém byl po dokončení převezen do kopule Libenského kolonády, kde se poprvé slavnostně rozsvítil v neděli 30. listopadu. Pokud si chcete novou vánoční pýchu lázeňského parku vychutnat i s podmanivou sváteční atmosférou, vydejte se k ní až po setmění.

Každý den od 17.00 do 22.00, vždy v celou hodinu, je betlém pestrobarevně nasvícený a pohled na něj doprovázejí reprodukované vánoční koledy.

Skauti do kraje přivezli světlo z Betléma, lidé jej získají v kostelích i v tramvaji

Nová atrakce Poděbrad vzbudila zakrátko nespočet pochvalných slov zdejších obyvatel. „Je to nádhera; něco takového vytvořit ze dřeva musí být kumšt. Pan řezbář má opravdu nadání,“ rozplývala se například Martina Konečná z poděbradské městské části Kluk. Autor pohádkových jesliček však zůstává skromný.

Půvabné jesličky Betlém řezbáře Lukáše Látala mohou lidé obdivovat v kopuli Libenského kolonády.
Jesličky tvoří postavy Panny Marie, Josefa, Ježíška, oslíka a krávy.
Autor jesliček ho vyrobil z kmenů lip, které byly pokáceny v lázeňském parku.
Jesličky tvoří postavy Panny Marie, Josefa, Ježíška, oslíka a krávy.
4 fotografie

„Každý betlém se snažím udělat nejlépe, jak umím; stejně tak i ten poděbradský. Proto si samozřejmě vážím každého, kdo moji práci dokáže ocenit,“ dodává mladý umělec, který v minulosti vytvořil dřevěné betlémy pro obce Lověšice a Pavlovice v Olomouckém kraji. Ten poděbradský mohou zájemci obdivovat až do Tří králů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

Po rekonstrukci se otevřela stanice metra Pankrác, hotový je i přestup na novou linku

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražské MHD mohou od pátečního odpoledne znovu využívat stanici linky metra C Pankrác. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po téměř rok trvající...

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě

Ke 40. výročí Žižkovské věže začala městská část Prahy 3 prodávat malý model ze...

Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...

Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky

Premium
ilustrační snímek

Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...

Pozor na trik prodejců kaprů. Jen cena za zpracování může výrazně poskočit

Ceník služeb za úpravy kapra v centru Prahy (19. prosince 2025).

V Praze se objevují první kádě s živými kapry. Jak ale zjistil redaktor iDNES.cz v centru města, požádat o zpracování ryby se nemusí finančně příliš vyplatit. Kilogram ryby stojí stejně jako loni...

Skácené lípy se vrátily do srdce Poděbrad, student z nich vyrobil dřevěný betlém

Půvabné jesličky Betlém řezbáře Lukáše Látala mohou lidé obdivovat v kopuli...

Nový dřevěný betlém krášlí ve svátečním čase kolonádu v Poděbradech. A přitom kvůli němu nemusel padnout jediný zdravý strom. Radnice jej nechala zhotovit z přestárlých lipových kmenů, které se...

25. prosince 2025

V Hostivici u Prahy hořel bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů

V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů. (24....

V Hostivici u Prahy dnes hořel bungalov. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných, požár se jim odpoledne podařilo dostat pod kontrolu a večer ho dohašovali. Jak dlouho zásah ještě...

24. prosince 2025  13:05,  aktualizováno  18:30

Rybův odkaz je dar všem, kteří chtějí naslouchat, říká šéf končícího festivalu

Ředitel festivalu Jakuba Jana Ryby Šimon Kaňka je zároveň profesionálním hráčem...

Po osmé v řadě a naposledy se letos v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční Festival Jakuba Jana Ryby. Po celou dobu v jeho čele stojí ředitel Šimon Kaňka. V rozhovoru pro iDNES.cz bilancuje význam...

24. prosince 2025

Mdlá Boleslav. Takový výkon nevede nahoru! hromoval po fiasku Pyrochta

Litvínovský Hannikainen neudržel stabilitu v souboji s mladoboleslavským...

Nešťastné a neveselé! Hokejistům Mladé Boleslavi už jde v extralize o „kejhák“, poslední Litvínov jim před Štědrým dnem uštědřil výprask 1:6 a vtáhl je do barážové detektivky. Rozdíl je už jen...

24. prosince 2025  9:31

Vánoce přicházejí, bílé a zelené! Hitmakeři z Knínečku baví i vtipnou koledou

Fotbalisté Nového Knínu při koledě.

Fotbaloví hitmakeři z Nového Knínu, autoři virálních zpívánek, natočili vánoční speciál. Video je jiné než jejich populární pozvánky na zápasy sedmé ligy, byť osobitý humor si zachovává. Koleda je...

24. prosince 2025  9:22

Nadílka na Spartě. A čtyřbodový Špaček před Spenglerem hlásí: Chceme uspět!

Sparťanský útočník Michael Špaček se tlačí do zakončení v utkání s Olomoucí.

V tak dominantní zápas možná ani sami nedoufali. Plně kontrolovaný průběh, vysoký počet vstřelených gólů i zdařilá defenziva. To vše se ve 33. extraligovém kole povedlo hokejistům Sparty, kteří...

23. prosince 2025  21:34

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  21:06

K babyboxu v Libni nedávno přidali ceduli, dnes do něj někdo odložil holčičku

Do babyboxu v Libeňském zámečku někdo odložil holčičku. (23. prosince 2025)

Do babyboxu v Libeňském zámečku v úterý odpoledne někdo odložil holčičku. Je to šesté dítě odložené v této schránce v Praze 8. Informoval o tom zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

23. prosince 2025  17:16

Billboard Volva v Praze čistil vzduch. Po pár týdnech ho ale automobilka odstranila

Billboard Volva, který čistí vzduch (prosinec 2025)

Společnost Volvo Car nechala předčasně odstranit velký reklamní billboard umístěný na dopravně velmi vytížené pražské ulici 5. května. Venkovní plocha, která díky speciální vrstvě zachytává škodlivé...

23. prosince 2025  16:20

Pražským nádražím zněla Česká mše vánoční. Některé cestující zaskočila, jiní i zpívali

25. ročník akce Rybovka na hlaváku, při které zazněla Česká mše vánoční Jakuba...

Zaplněnou vstupní halou hlavního nádraží v Praze dnes zazněla už tradiční vánoční mše od Jakuba Jana Ryby. Pod vedením Lukáše Prchala si s profesionálními hudebníky zazpívali i lidé z davu....

23. prosince 2025  15:57

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Koloděje proti miliardáři Janečkovi. Jeho škola přitáhne auta a ucpe ulice, bojí se

Záměr miliardáře Karla Janečka vybudovat ve vilové části soukromé gymnázium.

Obyvatelé Prahy 21 nesouhlasí, aby matematik a neúspěšný zájemce o prezidentskou kandidaturu Karel Janeček zbudoval ve své vile soukromé gymnázium. Budova nevyhovuje stavebně a nadto záměr stáhne...

23. prosince 2025  15:05

V těžkých časech stojíte při nás. Izrael děkuje Čechům za podporu

Kampaň JCC Praha Israel Says Thank You 2.0. (22. prosince 2025)

Jewish Community Center (JCC) vyjadřuje vděčnost České republice a jejím občanům, kteří podporují Izrael během mezinárodní izolace. Od poloviny prosince, kdy začal svátek Chanuka, realizuje centrum...

23. prosince 2025  13:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.