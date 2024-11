Na pražské Bertramce srazila ráno tramvaj muže, přišel o nohu

„Utrpěl ztrátové poranění dolní končetiny,“ přiblížila pro iDNES.cz mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Nehoda zkomplikovala provoz.

„Na místo jsme vyslali posádku, lékaře i inspektora. Ošetřili jsme muže ve vážném stavu, který utrpěl ztrátové poranění dolní končetiny. Záchranáři ho uvedli do umělého spánku, zajistili dýchací cesty a převezli do jednoho z pražských traumacenter,“ řekla Poštová.

„Nehoda se stala kolem sedmé hodiny ráno v ulici Plzeňská, kde se osoba střetla s tramvají. Zaklíněného muže vyprostili hasiči a předali do péče záchranářů. Silniční provoz ve směru do centra byl uzavřen,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Podle něj policie na místě nyní vyšetřuje příčinu nehody, silniční provoz by už měl být obnovený.

Tramvajové linky 9, 10, 15, 16 přes tuto lokalitu obousměrně nejezdily. „Ve směru z centra jsou tramvaje ukončeny na Andělu, ve směru z Řep jsou ukončeny u motolské vozovny,“ informoval PID na síti X.

Nehoda komplikovala také silniční dopravu, provoz je omezen také pro linky 123, 167 a 191.