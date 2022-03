Opilci z legrace pověsili kamaráda na řeznický hák, muž se málem udusil

O případu, který se odehrál v první polovině března ve vesnici Velký Chlumec u Dobříše, informoval web CNN Prima NEWS. Podle jeho zdroje se sešlo několik kamarádů na statku, kde tekl alkohol proudem.

„Měla to být jenom sranda, pak se to ale zvrtlo. Toho chlapa prý měli pověsit za bundu na hák, na ten, jak se věší prasata,“ popsal zdroj. „Jak dlouho tam visel, přesně nevím. Ale několik minut asi ano. Vypadalo to, že hraje mrtvého. On ale opravdu přestal dýchat,“ doplnil.

Podle informací CNN Prima News muže visícího na háku začala škrtit bunda, kterou měl zapnutou až ke krku. „Prosil o pomoc, ale marně. Sanitku ostatní přivolali až později,“ vylíčil zdroj.

To, že na místo dorazili záchranáři, potvrdila i jejich mluvčí Petra Homolová. „Vysílali jsme dvě posádky, jedna byla s lékařem. Muž byl v bezvědomí, zajistili jsme mu dýchací cesty a odvezli ho do nemocnice,“ uvedla.

Případem se zabývají také středočeští policisté. „Momentálně zjišťujeme, jestli si zranění, které muž měl, mohl způsobit sám, nebo se na tom podílel někdo jiný. Zahájili jsme také úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví,“ sdělil portálu iDNES.cz mluvčí policie Pavel Truxa.