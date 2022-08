Zanedbané území na soutoku Berounky a Vltavy se promění v obrovský park

Vítězný návrh město vyhlásí v dubnu příštího roku, následně bude s vítězem soutěže podepsána smlouva na dopracování výstupů. Oblast, která má rozlohu jako deset parků Stromovka, je z většiny tvořena záplavovým územím bez možnosti běžného stavebního rozvoje, ale s velkou příležitostí pro rozvoj příměstské rekreace, udržitelného zemědělství a přírodně hodnotné říční krajiny.

„Oblast, o které se bavíme, je v současné chvíli rozpadlá na několik částí a trpí absencí dlouhodobé koncepce rozvoje, kterou by někdo naplňoval. Hrozí, že dílčí necitlivé zásahy by mohly vést k nevratné devastaci posledních zbytků říční krajiny v Praze. Soutěž, kterou jsme vyhlásili, pomůže tento opomenutý prostor začlenit zpět do života nejen Pražanů,“ říká Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

S vítězným krajinářským architektem či urbanistou bude uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci na tvorbě „guide plánu“ krajiny a založení příměstského parku Soutok. Ten bude návodem, jak celé území dále rozvíjet. Jeho součástí by měla být obnova okolí obou řek, protipovodňová ochrana Lipenců – Dolních Černošic, rekonstrukce stávajících a návrh nových lávek, zajištění parkoviště a spojů městské hromadné dopravy či návrh bezpečného propojení Zbraslavi a Radotína pro pěší a cyklisty.

Starostové a starostky městských částí soutěž vítají, park považují za ideální využití oblasti. Projekt také reaguje na prohlubující se projevy klimatické změny v Praze a bude „laboratoří proměny“ pro otevřenou krajinu.

Okolí Vltavy promění i několik dalších projektů

Praha si v posledních dnech připomíná ničivou povodeň, která metropoli zasáhla v roce 2002. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) proto představil projekty, které mají k řece velmi blízko a v mnoha případech mají za úkol právě pomoc s protipovodňovou ochranou.

Prvním projektem je stavba Štvanické lávky, která odstartovala 11. ledna 2022. Do konce letošního roku tak bude propojen ostrov Štvanice s Karlínem a v průběhu příštího roku pak bude lávka otevřena celá. Proměnou pak projde i samotný ostrov. V současnosti vzniká Manuál vize ostrova Štvanice, jehož cílem je nastínit možné budoucí využití ostrova. Hotový bude v listopadu tohoto roku.

Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.

Na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína a Libně probíhá kromě soukromých investic i několik městských projektů. Nejvýznamnějším z nich je projekt Park Maniny. Povodňový park by si měl zachovat charakter městské divočiny a zároveň dá vzniknout i novému kanálu řeky.

Hlavní město začne letos opravovat také Libeňský most. Z něj se má nově stát nejen moderní dopravní tepna spojující Holešovice a Palmovku, ale i místo odpočinku. Pod mostem v obloucích totiž vznikne například kavárna nebo skatepark. Na Palmovce se zase počítá s výstavbou více než dvou tisíc městských nájemních bytů, do nedostavěné radniční budovy se navíc z Holešovic přestěhuje Evropská vesmírná agentura EUSPA.

Budoucí podoba Libeňského mostu a jeho okolí.

Dalším významným projektem má být Povltavská promenáda, pro kterou IPR připravuje strategickou studii pro rozvoj přírodního okolí dnešní Povltavské ulice. S tím souvisí i Městský okruh. Plochy dříve plánované pro silnice a rampy křižovatek získají potenciál vzniku plnohodnotné městské zástavby a okruh bude nově veden hlavně pod povrchem.

IPR již od roku 2015 vytváří rovněž vizi celého území Trojské kotliny. Prvním projektem v této oblasti je protipovodňová ochrana zoologické zahrady a Trojského nábřeží. Vzniknou i nové lávky z Bubenečského břehu přes plavební kanál na Císařský ostrov a přes hlavní koryto až do Troji. Na Císařském ostrově zase lidé ocení nové pláže a místa pro odpočinek i sport.

Poslední novinkou v okolí Vltavy bude lanová dráha Podbaba – Troja – Bohnice. Ta už získala konkrétní podobu. Vítězem mezinárodní architektonické soutěže se stalo londýnské studio William Mattews Associates, které stojí také za návrhy londýnské lanovky nebo modernizací nádraží London Bridge. Lanovka obslouží až 2 300 lidí za hodinu, město vyjde přibližně na dvě miliardy korun.