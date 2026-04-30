Starostka Berouna odchází z ODS. Už není pravicová, vysvětluje Chalupová

Autor: ,
  7:00
Starostka Berouna Soňa Chalupová opouští ODS, podle ní přestala být pravicovou stranou. Spolu s ní odcházejí i další členové místního sdružení v Berouně. Na dosavadní koalici na berounské radnici to nebude mít žádný vliv, řekla Chalupová.

Starostka Berouna Soňa Chalupová | foto: ČTK

Ve dvacetitisícovém městě vládnou Nezávislí Berouňáci s ODS a hnutím ANO. Dohromady mají těsnou většinu 11 z 21 hlasů.

Ze strany, v níž strávila 34 let, Chalupová odchází k dnešnímu dni. „ODS přestala být pravicovou stranou, za kterou jsem se brala a bojovala od začátků od jejího založení,“ uvedla.

Zda by podobně jako někteří další občanští demokraté mohla přejít k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko, neřekla. Kubovo uskupení však pokládá za jedinou alternativu. „Co bude dál, uvidíme. Ale rozhodně se chci držet toho, co říkala ODS, když vznikala,“ dodala Chalupová.

Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

V pondělí podobně ukončila členství v ODS zastupitelka kraje a dosavadní radní Kutné Hory Kateřina Daczická. Přechází ke Kubovu hnutí. Zdůvodnila to tím, že v poslední době byla svědkem i nechtěným účastníkem vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se víc energie věnovalo stranickým strukturám než práci pro voliče.

Chalupová působí v komunální politice od roku 1989. V letech 1990 až 1994 byla místostarostkou Berouna, starostkou je od roku 2018.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Nejčtenější

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

Tragická srážka na Berounsku. Hasiči jeli k nehodě, střetli se s osobním autem

Nehoda hasičského vozidla a osobního automobilu u obce Hýskov. (25. dubna 2026)

U Hýskova na Berounsku se odpoledne srazilo hasičské auto, které jelo se zapnutým majákem k zásahu, s osobním vozem. Řidič osobního auta nehodu nepřežil, ostatní účastníci vyvázli bez zranění,...

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

Úsek D6 blokovala nehoda kamionů, na dálnici se vysypaly plastové lahve

Nehoda dvou kamionů na dálnici D6 u Unhoště (29. dubna 2026)

Dálnici D6 na 11. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřela ve středu večer nehoda dvou kamionů. Při havárii se z jednoho kamionu vysypaly prázdné plastové lahve. Záchranáři převezli jednoho z...

29. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  22:17

Maraton o víkendu změní většinu linek pražské MHD. Jeďte radši metrem

Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most.

Patnáct tisíc účastníků v neděli vyběhne na trať Pražského maratonu. Pro MHD to bude znamenat, že se dočasně změní trasy mnohých linek tramvají i autobusů, na některých trasách pojedou náhradní spoje...

29. dubna 2026  16:30

Šelma na útěku ze soukromého chovu to nakonec „vzdala“, odchytil ji sám majitel

Serval, který utekl ze soukromého chovu ve Svémyslicích a několik dní se...

Útěk servala Cesara ze soukromého chovu ve Svémyslicích, který se několik dní pohyboval v okolí Brandýsa nad Labem, skončil. Zvíře dopadl přímo jeho majitel v jedné z firem v Nádražní ulici.

29. dubna 2026  14:30

Zamilovaná zastávka na Andělu lákala davy, lidé tu psali vzkazy

Zamilovaná zastávka Anděl (29. dubna 2026)

Pražská integrovaná doprava ve středu proměnila tramvajovou zastávku na Andělu v „Zamilovanou“. Cestující tu mohli zanechat vzkaz a za odměnu dostali drobný dárek. Akce přilákala stovky lidí a podle...

29. dubna 2026  13:44

Pražský maraton 2026: trasa, program, mapa, dopravní omezení

Pohled na Pražský maraton. Běžci překonávají Karlův most.

Pražský maraton má před sebou 31. ročník. Velký sportovní i celospolečenský svátek odstartuje v neděli 3. května v 8:00. V následujícím přehledu najdete, jaký je program celé akce, kudy se poběží, co...

29. dubna 2026  13:43

Muže zmasakroval boxerem a skoro mu uřízl hlavu. Obtěžoval mě, ujely mi nervy, tvrdí

Obžalovaný Michal Štrumfa u Městského soudu v Praze při vazebním zasedání...

Státní zástupce navrhl výjimečný trest 25 let vězení pro devětadvacetiletého Michala Štrumfu, který brutálně napadl staršího muže v jeho pražském bytě a téměř mu odřízl hlavu. Štrumfa se ve středu u...

29. dubna 2026  12:52

Hasiči hodiny zachraňovali z výkopu zavaleného dělníka. Je v kritickém stavu

Hasiči a záchranáři zasahovali u zavaleného dělníka v Benešově (29. dubna 2026)

Několik jednotek hasičů zachraňovalo v Benešově dělníka, jehož zavalila zemina při výkopových pracích. Záchranná akce trvala přes dvě hodiny. Muž je nyní v péči hasičů a zdravotníků, jeho stav je...

29. dubna 2026  12:16

Maraton přinese Praze stamiliony. Provozovny v oblasti uzávěr si na ně nesáhnou

Běžci si užívají Pražský maraton. Právě přebíhají Karlův most.

V sobotu a v neděli se bude v pražských ulicích pohybovat na 15 tisíc běžců, kteří vyrazí na trasu 31. ročníku Pražského mezinárodního maratonu. Město si akci chválí a kromě prestiže argumentuje i...

29. dubna 2026

Ostré hrany, nepovolené úpravy. Kontroly odhalily alarmující stav aut, co vozí turisty

Auta parkují často i tam, kde nemají.

Čtyři pětiny aut, co po Praze vozí turisty, má nějakou vážnou technickou závadu. Odhalila to nedávná magistrátní kontrola. Nedostatky nejenže ovlivňují vlastnosti vozidel, ale ohrožují bezpečnost...

29. dubna 2026  11:30

Provoz příbramské nemocnice je po zásahu policie bez omezení

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Provoz příbramské nemocnice je po úterním zásahu policie bez omezení, fungují všechna oddělení. Záležitost se podle mluvčího Martina Janoty nijak nedotkla poskytování zdravotní péče. Kriminalisté už...

29. dubna 2026  10:55

Dvorecký most sloužil tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu

Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci....

Nový Dvorecký most poprvé sloužil jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl - Lihovar přes něj zamířily tři tramvajové linky.

29. dubna 2026  8:01,  aktualizováno  10:54

Vyřazené autobusy z pražských ulic míří na Ukrajinu, pomohou ve dvou městech

Praha darovala ukrajinským městům Boroďanka a Chmelnický osm vyřazených, ale...

Hlavní město Praha spolu s Dopravním podnikem (DPP) darovalo ukrajinským městům Boroďanka a Chmelnický osm vyřazených, ale provozuschopných autobusů. Ty v následujících dnech zamíří na Ukrajinu, kde...

29. dubna 2026  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.