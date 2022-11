Noční slídil zul boty a v ponožkách cupital po cizí zahradě, lekl se světla

Případ se stal 20. října v brzkých ranních hodinách, konkrétně od 3:10 do 3:30 hodin.

U rodinného domu v Polní ulici nejprve neznámý muž s rouškou na obličeji poškodil plot a vnikl na zahradu. Tam opatrně našlapoval a než vstoupil na terasu, dokonce si sundal boty.

„V tu chvíli se ale u domu rozsvítilo automatické světlo. To pachatele nejspíš vylekalo a rychle odešel. Díky tomu nedošlo k odcizení žádných věcí,“ popsala policejní mluvčí Michaela Richterová s tím, že se policistům dosud nepodařilo muže ztotožnit.

„V této souvislosti se obracíme na veřejnost s žádostí o pomoc. Pokud pachatele poznáváte nebo máte k jeho osobě jakékoliv poznatky, kontaktuje policisty na telefonním čísle 974 872 700 nebo na mobilu 602 261 882. Využít můžete také linku 158,“ uvedla Richterová.



Policisté případ vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody. Za to muži v případě dopadení a odsouzení hrozí vězení od šesti měsíců do tří let.