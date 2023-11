Začala oprava trati mezi Karlštejnem a Berounem, zrychlí dopravu na západ Čech

Zhotoviteli stavby jsou společnosti Elektrizace železnic Praha a Swietelsky Rail CZ. Hodnota zakázky je téměř 2,3 miliardy korun bez DPH, řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) bude mít rekonstrukce trati menší vliv na dopravu, než se původně očekávalo. „Provoz bude převážně po jedné koleji, dojde i k několika úplným nočním výlukám, ale snažíme se postupovat tak, aby to lidé pocítili negativně co nejméně,“ uvedl Kupka.

Namísto běžně používaných 50 kilometrů v hodině bude možné kolem stavby zachovat rychlost až 80 kilometrů po druhé koleji a úsek by měl být rozdělen na dvě části, aby bylo možné obsloužit co největší počet spojů. Svoboda uvedl, že počet vlakových spojů za 24 hodin sice při rekonstrukci klesne na 160 z nynějších 196, ale s obsluhou území pomohou i rychlíky.

Oprava další části vytíženého koridoru mezi Prahou a Plzní má přinést pohodlnější, ale také kratší cestování do řady míst v západních Čechách.

Traťová rychlost se po zavedení evropského zabezpečovače ETCS zvýší na 130 kilometrů v hodině. Díky vložení výhybek v polovině traťového úseku se zvýší kapacita trati a provoz bude pravidelnější. Svou podobu zcela změní zastávka Srbsko, která získá bezbariérová nástupiště, celkovou rekonstrukcí projde tamní podchod.

Stavba se nachází v úzkém údolí řeky Berounky, navíc na území Chráněné krajinné oblasti Český kras. Pro zvýšení bezpečnosti provozu musejí být zajištěny skalní masivy nad tratí, zejména v okolí obce Tetín.

Kupka připomněl, že v budoucnu má být postavena nová trať z pražského Smíchova do Berouna, při níž vznikne i téměř 25 kilometrů dlouhý Tachlovický tunel. Stavba za desítky miliard korun má výrazně zrychlit železniční spojení na trase, která je součástí koridoru mezi Prahou, Plzní a Mnichovem. Trasa podél Berounky by ale měl být dál využívaná.

„Roste zájem lidí o regionální dopravu, je to taky nejsnazší cesta, jak se dostat z těchto míst do centra Prahy,“ dodal Kupka. V budoucnu by se podle něj měla proto podobně opravovat i trasa od Karlštejna směrem na Černošice.

15. dubna 2023