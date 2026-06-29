Dav šel po pochodni, létaly kameny. Jak Hitlerova olympiáda rozbouřila Pražany

Létající kamení, nadávky, policejní kordony a zatýkání. Olympijská pochodeň na své pouti Prahou před 90 lety rozněcovala emoce. Olympijské hry se v roce 1936 odehrávaly v Hitlerově znacizovaném Berlíně. Hrotily se ale též vztahy s československými Němci. Kravály, řešené v létě 1936 i parlamentem a ministry, přibližují méně známé dokumenty z Národního archivu (NA) a Archivu bezpečnostních složek (ABS) a další písemnosti.
„Hanba“, „Fuj“ či „Svobodu Ernstu Thälmannovi“ (vězněnému lídrovi německých komunistů, pozn. red.) skandovalo v červenci 1936 pět tisíc lidí v Krči a na Pankráci. I tam totiž probíhala olympijská štafeta od Nové Bystřice na jihu Čech.
„Ze špalíru padala na pochodeň stará vejce, shnilé ovoce a kamení,“ uváděla dobová zpráva.