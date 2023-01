Kasárna v Benešově se promění na byty, projekt počítá i se školou a parkem

„To už ale byli vojáci dávno pryč. V tuto chvíli stojí pouze hlavní budova a ještě tři menší. S těmi se ale nepočítá, v horizontu dvou let by se měly zbourat,“ připomíná benešovský místostarosta Roman Tichovský (ODS), který má v čele radnice na starosti investice, správu majetku, ale také dotace příslušných ministerstev.

Poslední část možná zachrání

Aktuálně stavbaři pracují na první etapě dalšího velkého bytového domu. Za ním by podle Romana Tichovského měl stát ještě jeden.

Výstavba by se pak měla týkat rovněž takzvané zadní části areálu, a to už podle nové dokumentace. Ta vznikne na základě pozměněného regulačního plánu. Vycházet bude ze studie, na které odborníci ve spolupráci s radnicí pracovali poslední přibližně dva roky.

Táborská kasárna v čase Přítomnost vojska v Benešově sahá až do 2. poloviny 18. století, potřeba vystavět kasárna ale přišla až se založením 102. pěšího pluku císařské armády v roce 1882. Posádka ve městě nepřetržitě sídlila až do druhé poloviny 90. let 20. století. V roce 2007 pak areál získalo bezúplatně Město Benešov. Následovaly roky dohadů, jak naložit s budovami a okolím. V plánu bylo dokonce muzeum. Nakonec zvítězila výstavba bytovek a školy.

„Vesměs půjde opět o bytovou zástavbu, malá část území by mohla být využita průmyslově a také pro služby,“ konkretizuje možnosti místostarosta.

Plány benešovské radnice počítají s investicí okolo půl miliardy korun. Z obří částky by měla část pokrýt dotace, zapojit by se měli i developeři. Peníze město použije na přestavbu hlavní a největší kasárenské budovy na základní školu.

„Ještě záleží na tom, jak dopadne technický průzkum, který bychom chtěli mít hotový ještě letos. Ihned bychom začali projektovat, ale musíme mít jistotu, že lze ten objekt zachránit,“ říká Roman Tichovský.

Nová škola by prý měla pokrýt potřeby nejen oblasti Táborských kasáren, ale i další části města.

Hotovo by mohlo být do pěti let, čímž se uzavře kauza dohadů, co s kasárnami. Více než jednu dekádu totiž byly tématem mnoha diskusí, ať už mezi místní politickou reprezentací, tak mezi představiteli města a obyvateli Benešova. Rovněž šlo o jedno ze stěžejních témat hned několika komunálních voleb.

Město v jednu chvíli zvažovalo, že někdejší vojenské budovy kompletně zbourá. Části zastupitelstva se to jevilo jako nejvýhodnější řešení. Zvláště pak v situaci, kdy se nedařilo sehnat vhodného investora. Před pěti lety se proti záměru postavila opozice, která argumentovala historickým významem areálu.

„Je pravda, že svým způsobem souvisí s historií města, ale nejedná se o památku a perlu města. Pokud nám někdo přivede investora, budeme jen rádi,“ uvedl tehdejší starosta Petr Hostek (ČSSD).

Nakonec tedy zvítězil jakýsi kompromis. Z kdysi proslulých kasárenských domů zůstane opravdu jen torzo v podobě hlavní budovy. V budoucnu tak lidé na jejich místě spatří v podstatě novou čtvrť.

Vojáky vystřídali nájemníci

Benešov není zdaleka jediným městem, kde se v polistopadové době museli zabývat nevyužitými prostory po armádě. Hned na třech místech před rokem 1989 sídlili vojáci v Příbrami. Zatímco v areálu v městské části Zdaboř vystřídala vojsko policie, další lokalitu město využilo na byty. Umístilo je právě do budovy bývalých kasáren 1. Máje v ulici Československé armády.

Jak v hlavním armádním objektu, tak ve vedlejším domě, kde od konce 90. let minulého století sídlil Simply club. Vznikly tak malometrážní byty určené převážně jako startovací bydlení pro mladé rodiny, případně sociálně slabší obyvatele. Místo má navíc tu výhodu, že se nachází v sousedství autobusového i vlakového nádraží.

Před více než pěti lety skončila řidičům v Berouně možnost bezplatného parkování u tamních opuštěných kasáren. Na velkém prostranství mezi ulicemi Talichova a V zahradách město ve spolupráci se soukromým developerem naplánovalo rovněž výstavbu bytových domů. Parkování tam nicméně zůstalo.

Po rekonstrukci kromě motoristů využívají Berounští plochu i ke kulturním akcím. V moderní sídliště s potřebným zázemím se proměnil také vojenský areál v Čáslavi. A pro využití kasárenských budov policií se rozhodli v Kutné Hoře. Sídlit tam má školicí a výcvikové centrum, na jehož výstavbu padne zhruba 100 milionů korun.