Řidiče kamionů láká GPS k nízkému podjezdu, zastavit by je mohl detektor

18:35 , aktualizováno 18:35

Zaklíněná nákladní auta jsou pod podjezdem na kraji Benešova několikrát do týdne. Většina nehod je lehkých, loni však řidič kamionu zapomněl stáhnout hydraulické rameno a to narazilo do mostu. Zapůsobilo jako páka, která vymrštila kabinu auta vzhůru do konstrukce mostu a řidič zemřel. Dalším nehodám má zabránit detektor.