Silnici na Benešovsku uzavřel čelní střet dvou aut, řidič byl opilý

  11:44
Nehoda dvou osobních aut v neděli dopoledne u Bystřice na Benešovsku zablokovala silnici I/3, tedy hlavní tah z Prahy na Tábor. Vyžádala si pět zraněných. Jeden z řidičů nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Informovala o tom ČTK s odvoláním na policejní mluvčí Barboru Schneeweissovou.
Nehoda byla hlášena po deváté ranní „Řidič osobního vozidla Škoda přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Volvo. Řidiče škodovky záchranáři letecky transportovali do nemocnice. Na místě byl schopen dechové zkoušky, která vyšla s pozitivním výsledkem přes 1,5 promile alkoholu,“ uvedla mluvčí.

Řidič volva, jeho dva spolujezdci a další spolujezdec z druhého vozu z nehody vyvázli s lehkými zraněními. „Dechová zkouška u druhého řidiče byla negativní,“ dodala Schneeweissová.

Okolnosti nehody policisté vyšetřují.

