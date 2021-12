Cestu k novým bytům v Bělé pod Bezdězem lemuje zájem policie a nejistota

„Máme tady lokalitu Vrchbělá, kde původně byla sovětská vojska, město má tuto plochu v územním plánu k zastavění hromadným, případně individuálním bydlením,“ popisuje lokalitu, která je v hlavní roli následujícího příběhu, starosta Bělé pod Bezdězem Jaroslav Verner (ANO 2011).

Město se před dvěma roky rozhodlo, že do oblasti vrátí život a pozemky využije k výstavbě řadovek a individuálních domů. Cílem bylo lákat nové obyvatele na bydlení v přírodě, navíc nedaleko místa, kde středočeské hejtmanství vybudovalo volnočasový areál s inline dráhou, rozhlednou a hotelem.

Na masivní výstavbu by město nemělo dostatek vlastních prostředků, a tak starosta přišel s plánem, že se spojí se stavebními firmami a vytvoří společný podnik.

„Hledali jsme ideální ekonomický model, kdy jsme vytvořili společnost s ručením omezením s tím, že do ní město vloží pozemky a ostatní společníci vloží ve stejné hodnotě peníze a začne se stavět. Zisk z prodeje bytů a domů pak bude vkládán do další výstavby,“ vysvětluje starosta Verner záměr, se kterým na podzim 2019 přišel do zastupitelstva a které jej také odsouhlasilo.

Stavbaři již začali s přípravou svažitého území, jež bylo potřeba zpevnit, a čekají na stavební povolení k zahájení stavby. Mezitím ale záměr stačil přistát na stole soudců a mladoboleslavské kriminálky.

Město totiž narazilo na odpor majitele nemovitosti, která stojí přímo mezi parcelami, kde radnice plánuje stavět. Majitel se podle starosty domáhal vyjmutí několika pozemků v blízkosti jeho nemovitosti z vkladu do Bělské investiční společnosti, aby se na nich nemohlo stavět, a podal žalobu k soudu.

„Okresní soud v Mladé Boleslavi a následně krajský soud letos v lednu rozsudkem žalobu zamítl,“ řekl Verner. Stížnost na postup zastupitelstva směřovala i na ministerstvo vnitra, ani to ale rozpor se zákonem nezjistilo.

Více než roční prošetřování

Teď má investiční záměr na stole mladoboleslavská kriminálka, která jej prověřuje od loňského března. Podle informací MF DNES vyslýchali policisté v nedávné době řadu zastupitelů včetně starosty.

„Ve věci převodu pozemků v Bělé pod Bezdězem probíhá ze strany policie prověřování na základě trestního oznámení, více k případu nyní nemůžeme sdělit,“ řekla mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.

Bez ohledu na pohnutky trestního oznámení policejní vyšetřování ukázalo, že zvolený postup nemusel být pro město úplně výhodný.

Hodnotu podílů, respektive peněz, které do společnosti přinášejí dva další investoři, určovala hodnota šesti hektarů pozemků, které vložila Bělá pod Bezdězem. Najatý znalec Zdeněk Dolák jejich cenu určil na necelých pět milionů korun, tedy kolem 84 korun za metr čtvereční.

Server Seznam zprávy ovšem upozornil, že si policie nechala vypracovat vlastní posudek, který území ohodnotil diametrálně dráž – místo pěti má prý hodnotu rovnou 27 milionů. Dolákův znalecký posudek podle serveru policie ve své zprávě označila za chybný a vyhotovený nestandardním způsobem.

Znalec: Posudek je správný

Znalec to pro MF DNES odmítl. „Posudek byl správný, nebyl podhodnocený. Z čeho jsem při jeho stanovení vycházel, jsem sdělil policii, a dokud to nebude uzavřené, nemohu k tomu nic říkat,“ uvedl Dolák.

Podle starosty Vernera v tomto směru město nepochybilo. „Když si objednáte někoho, kdo na to má kulaté razítko, tak mu musíte věřit. Moje civilní povolání je konstruktér automobilů a nebudu někomu říkat, co má víc osolit nebo opepřit, a soudnímu znalci, jak má něco ocenit,“ uvedl Verner.

Pochybnosti vzbuzuje také nastavení společenské smlouvy uzavřené mezi městem a zbylými společníky. „Byl jsem proti nastavení této smlouvy, není ve prospěch města,“ upozorňuje dlouhodobě opoziční zastupitel Milan Lomoz (ČSSD).

Přestože je nakládáno s veřejným majetkem, tak město nemá ve společnosti rozhodovací většinu. Letos v létě navíc společníci navýšili základní kapitál o 36 milionů korun a Bělá pod Bezdězem by tak pro zachování třetinového podílu musela vložit nejméně 12 milionů. To části zastupitelů vadí, protože věřili, že město už to nebude stát žádné peníze, pouze vloží pozemky.

Starosta opustí pozici jednatele

Zajímavá je i pozice třetího jednatele, kterým je za město starosta Verner. Kritikům se nelíbilo, že například po skončení ve funkci starosty by nemusel pozici jednatele firmy opustit.

Městská rada jej po kritice veřejnosti vyzvala, aby z této pozice odstoupil. Verner se tak rozhodl učinit tento týden na valné hromadě společnosti, která má zvolit i nového jednatele za město. Dál si ale stojí za tím, že nastavená spolupráce výhodná bude.

„Především se splní cíl stavět byty pro lidi, kteří v nich budou moci bydlet a po ukončení investice bude případný zisk rozdělen v poměru, který mezi sebou mají společníci,“ řekl.

Na dalším postupu ovšem v městské radě nepanuje shoda, byť se koaliční strany na nedávném jednání dohodly ve stávajícím složení pokračovat. „Navrhujeme odprodat náš podíl v Bělské investiční za co nejvýhodnějších podmínek pro město. Nezávislá právní analýza nám potvrdila, že to je správná cesta a my po ní důsledně půjdeme,“ uvedl místostarosta Jan Sýkora (Hnutí nezávislých občanů).

„Po bytech je v současné době poptávka a i jinde se staví, aniž by ve společnosti bylo zastoupeno město,“ dodal. Pro účely odprodeje má být proveden i nový znalecký posudek.