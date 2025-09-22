Otevřená srdce pro zvířata. Ve Stromovce se běželo na podporu útulků

Autor:
  9:01
V pražské Stromovce v neděli se odehrál již dvanáctý ročník charitativní akce zaměřené na pomoc zvířatům v nouzi Běhejme a pomáhejme útulkům. Výtěžek ze startovného pomůže vybraným zařízením zajistit ošetření, krmivo a lékařskou péči těm, kteří si sami pomoci nedokážou. Ambasadorem letošního ročníku byl kuchař Přemek Forejt, vystoupila také Erika Eliášová nebo Sára Milfajtová.
12. ročník charitativní akce Běhejme a pomáhejme útulkům (21. září 2025)

12. ročník charitativní akce Běhejme a pomáhejme útulkům (21. září 2025) | foto: Kateřina Zajíčková

12. ročník charitativní akce Běhejme a pomáhejme útulkům (21. září 2025)
Moderátor Honza Musil a kuchař Přemek Forejt (21. září 2025)
Organizátor akce Běhejme a pomáhejme útulkům Petr Sokolík (21. září 2025)
Organizátor akce Běhejme a pomáhejme útulkům Petr Sokolík (21. září 2025)
35 fotografií

Na více než tisícovku účastníků a jejich čtyřnohé mazlíčky čekaly v prosluněné Stromovce dva okruhy. Čtyřkilometrová trasa pro běžce, kratší 1,5kilometrový okruh pak pro pěší. Díky vstupnému do pomyslného závodu, jenž neměl vítěze ani poraženého, se na pomoc opuštěným a týraným zvířatům podařilo vybrat více než 150 tisíc korun.

Peníze poputují na vybraná nestátní zařízení, jako jsou útulky, programy na kastraci koček či adopci vysloužilých dostihových chrtů z Irska.

„Děkuji všem, co přišli za to, že mají otevřená srdce pro zvířata. Když jsou nemocní lidé, jsou tu nemocnice, které si platíme ze svých daní. Pak jsou tu útulky, které jsou v podstatě nemocnice pro nemocná, týraná a opuštěná zvířata. To, co my můžeme udělat, je tato zařízení podporovat, aby pokračovala ve své činnosti. Chtěl bych, aby lidé pomáhali i dál,“ řekl po doběhu hlavní organizátor Petr Sokolík.

Vězení nebo vysoká pokuta. Týrání se musí trestat přísněji, vyzývá ochránce zvířat

„Přišli jsme podpořit pejsky, protože obě je máme doma, já mám jednoho i z útulku. Tím, že jsme si šly takto zaběhat, jsme udělaly něco pro svoje dobro i pro dobro pejsků,“ řekla Hanka, jež na běh dorazila se svou kamarádkou z Plzně. „Ti naši pejskové jsou pro nás život a součást rodiny. Akce nás zaujala tím, že pro ty útulky můžeme aspoň trošku něco udělat,“ doplnila Michaela.

Kromě Prahy se nedávno uskutečnila akce také v Brně a Olomouci, kam dohromady dorazilo zhruba 1 300 lidí. Pořádání dalších ročníků v těchto městech je však nejisté. Podle Sokolíka, jenž se v pomoci zvířatům angažuje převážně sám ve svém volném čase, je zde organizace běhů časově i finančně velmi náročná. A sponzoři se navíc příliš nehrnou. Přesto se spolku Běhejme a pomáhejme útulkům za dvanáct let iniciativy podařilo rozdělit mezi 250 útulků a záchranných zařízení celkem 30 milionů korun.

„Běžel jsem letos poprvé a atmosféra byla skvělá. Vůbec bych se nebránil tomu, kdyby trasa byla i delší. Příjemné bylo vidět, jak navíc kolem vás pobíhá hromada psů,“ řekl nadšený účastník Filip. „Taky se mi to moc líbilo. Stromovka je na běhání skvělá. Běželi jsme sice asi jen 20 minut, ale bylo to super. Určitě bych běžel příští rok zase,“ doplnil jeho kamarád Honza.

Nekupuj, adoptuj. Psi z útulku čelí předsudkům a mýtům o nevychovatelnosti

Na trasu se „závodníci“ vydali lehce před půl čtvrtou. Od jedné hodiny měli organizátoři pro účastníky na plácku v blízkosti Maroldova panoramatu připravený doprovodný program v podobě soutěží, vystoupení taneční skupiny DanceWay nebo ukázky odchytu srnčat, na jejíchž záchranu se spolek poprvé zaměřil letos během sezony senoseče. Podle odhadů jich na českých polích v důsledku zranění od zemědělské techniky zahyne okolo 60 tisíc.

Odpoledním programem provedl moderátor Honza Musil. Ambasadorem letošního ročníku byl šéfkuchař Přemek Forejt, kterého na pódiu doplnil pilot Lukáš Pařízek. Se svým apelem na důstojné zacházení se zvířaty vystoupila také podnikatelka a influencerka Erika Eliášová. O hudební vystoupení se postarala zpěvačka a herečka Sára Milfajtová.

„Je strašně hezké vidět v době předvolebních mítinků, kde jsou na sebe lidé zlí, uráží se a napadají, takovouto akci, kde vládne pohoda,“ dodal spokojeně Sokolík.

Kdo nestihl letošní ročník běhu ve Stromovce, a chtěl by přispět na pomoc opuštěným a týraným zvířatům, může se zapojit do online sbírky Den zvířat, která startuje v sobotu 4. října. Dále pak na stránce Darujme.cz, která funguje v průběhu celého roku.

Vstoupit do diskuse

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

Nebe nad Prahou rozčísl roj burácejících stíhaček. Unikátní show zhlédly tisíce lidí

Tisícům lidí se na pražských mostech naskytl výjimečný pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a devíti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...

OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou

Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce...

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Soud v kauze Dozimetr začíná. Hlubuček bude vypovídat, Redl chystá monolog

V pondělí začalo hlavní líčení kauzy Dozimetr. Před obvodním soudem pro Prahu 9 stane skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

22. září 2025  6:35,  aktualizováno  9:08

Otevřená srdce pro zvířata. Ve Stromovce se běželo na podporu útulků

V pražské Stromovce v neděli se odehrál již dvanáctý ročník charitativní akce zaměřené na pomoc zvířatům v nouzi Běhejme a pomáhejme útulkům. Výtěžek ze startovného pomůže vybraným zařízením zajistit...

22. září 2025  9:01

Ml. Boleslav - Baník 1:1, hosté počtvrté v řadě nevyhráli, remízu zařídil Ševčík

Jediný ligový zápas v této sezoně zatím vyhráli fotbalisté Baníku Ostrava. A nezměnilo to ani utkání s Mladou Boleslaví. Už ve druhé minutě se sice prosadil 17letý útočník Jakub Pira, tři minuty před...

21. září 2025  18:13,  aktualizováno  20:42

Kometa otočila z 0:3 na 5:3, Sparta slaví po nájezdech. Varům vystřelil výhru Tomek

V neděli se odehrálo šest zápasů šestého kola hokejové extraligy. Karlovy Vary uspěly v Mladé Boleslavi 3:2, dva góly vstřelil 16letý Petr Tomek. Kometa otočila duel s Hradcem Králové z 0:3 na...

21. září 2025  15:20,  aktualizováno  20:29

Hrachovina sebral jasný gól Chlapíkovi, Vítkovicím to ale stačilo jen na jeden bod

Tři zápasy v domácím prostředí mají za sebou hokejisté Vítkovic, na tříbodové vítězství ale pořád čekají. Nejprve sice zdolali Kladno 1:0 po nájezdech, poté však prohráli s Mladou Boleslaví 2:4 a v...

21. září 2025  20:23

Slavia jako na začátku sezony. Proč? Některé výkony byly ustrašené, řekl trenér

Bod za remízu 1:1, který slávisté v Liberci vydřeli na poslední chvíli, ho příliš neobměkčil. „Celkově to od nás byl špatný a mdlý výkon,“ mračil se trenér Jindřich Trpišovský. „V první půli byli...

21. září 2025  19:38

Dálnici D4 zablokovala hromadná kolize několika aut, motorky i přívěsu s koněm

Na dálnici D4 směrem na Prahu došlo v neděli odpoledne k nehodě pěti vozidel včetně motocyklu a vozu s přívěsem, v němž byl kůň. Provoz v úseku mezi 12. a 14. kilometrem byl sice možný, ale jen se...

21. září 2025  18:05,  aktualizováno  19:36

Liberec - Slavia 1:1, hosté srovnali před koncem, na Kušejův gól už ale nenavázali

Slávističtí fotbalisté se po úvodním vystoupení v Lize mistrů nevrátili do čela české nejvyšší soutěže. V devátém kole remizovali 1:1 v Liberci a byl to nervák až do konce. Tři minuty před vypršením...

21. září 2025  17:42,  aktualizováno  18:13

Na D1 ve směru na Prahu bourala čtyři auta, pro zraněného přiletěl vrtulník

Dopravní nehoda uzavřela dálnici D1 ve směru na Prahu. Poblíž obce Loket na Benešovsku se srazily čtyři osobní auta. Pro jednoho vážně zraněného přiletěl vrtulník, který ho dopravil do nemocnice v...

21. září 2025  17:37

Je čas se uzdravit. Před fakultou přibyla deska se jmény obětí střelby

U památníku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) na náměstí Jana Palacha v Praze přibyla deska s vytesanými jmény obětí. Na pietním setkání ji v neděli odhalili zástupci...

21. září 2025  17:08

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dukla - Bohemians 0:2, triumf v malém derby řídil Čermák, domácí viděli červenou

Souboj dvou pražských týmů mezi mezi Duklou a Bohemians zvládli vítězně hosté. kteří triumfovali 2:0. Pod obě trefy se podepsal Čermák, jenž první branku sám dal a na druhou nahrál Zemanovi. Domácí...

21. září 2025  12:50,  aktualizováno  15:40

Osm z deseti lidí resuscitují v Praze laici. Ve světě dva z deseti. Záchranářka vypráví

Premium

Jen tak se nevidí, aby práce někoho pohltila tolik jako tuto pohlednou ženu. Podle ní dávno neplatí, že ke zdravotnické záchranné službě se nikdo nehrne, jako tomu bylo za časů seriálu Sanitka. Pro...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.