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Běhejte radši ráno, při 30 stupních už teplo z těla neodstraníte, radí lékař z IKEM

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  12:06
S extrémně vysokými teplotami posledních dnů mohou mít problém také sportovci. Hlavně ti amatérští. Podle experta z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM jsou na tom hůře rekreační běžci, než třeba cyklisté. Radí, jak snížit riziko přehřátí či kolapsu.

V největším riziku jsou v těchto extrémních vedrech podle Pavla Vychodila, šéfa Anesteziologického oddělení IKEM, rekreační běžci a v podstatě všichni amatérští sportovci.

„Vrcholoví sportovci většinou velice dobře znají své tělo, mají tréninkové plány, jsou zvyklí. Takže tam si myslím, že hrozí nějaké riziko pouze, pokud dojde k nějakému neuváženému závodu,“ domnívá se lékař v příspěvku, který IKEM publikoval na svém Facebooku.

Tradiční tréninkové plochy běžců bývají v těchto dnech prořídlé. Například jindy plná Stromovka tento týden odpoledne téměř zeje téměř prázdnotou. Skupinky běžců tu samozřejmě byly, kvůli počasí ale náplň tréninku upravovaly.

Praha se probudila do nejteplejšího rána v Česku

Například běžci skupiny Run Parta Prague místo tradičního dlouhého běhání zvolili tentokrát krátké úseky ve stínu stromů vyplněné běžeckou abecedou s tím, že každý tréninkový slot končil osvěžením u jednoho z pítek poblíž Šlechtovy restaurace. Podobně svůj program upravovaly i jiné skupiny.

Podle lékaře Vychodila jsou sportovci při vzestupu teploty nad 40 stupňů ohrožení na životě.

„Co se týče poškození jater, poškození mozku, nějaký otok mozku, selhání oběhu a poškození ledvin. Pokud svítí sluníčko, tak v podstatě pokud je 30 stupňů nebo víc jak 30 stupňů, tak není v silách lidského organismu to teplo odstranit,“ říká.

Peklo ústeckého půlmaratonu. Kolabovaly desítky běžců, rekordy šly stranou

Základem je v tomto případě podle něj neběhat v přímém slunci a určitě ne přes den. Lepší je si přivstat a vydat se na trať kolem 6. hodiny. „Je to ideální doba, kdy je kolem 20 stupňů,“ dodává.

Podle něj je dobré využít například funkcí některých chytrých hodinek, které dokážou sportovci v závislosti na teplotě a intenzitě tréninku poradit, kolik tekutin má vypít.

Běháte i v teplotách přes 30 stupňů?

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V Ústí kolabovali běžci při půlmaratonu

Jak dokáže vedro zahýbat organismem běžce, se přesvědčili například závodníci loňského zářijového půlmaratonu v Ústí nad Labem.

Na rozpálené trase, kde nebylo se kam schovat, jich záchranáři kvůli kolapsům z tropických teplot ošetřili více než 40, na osm desítek jich pak závod nedokončilo.

Kolabovali i vodiči na jednotlivé časy. „První DNF v životě, nohy úplně prázdný, zato hlava plná myšlenek. I tohle je běh, někdy to prostě nejde,“ svěřila se poté například Veronika, která táhla skupinu na cílový čas 1 hodina, 45 minut.

Desítky lidí kolabovaly na pražském půlmaratonu, aktivoval se traumaplán

„Nejhorší závod. Mně totálně selhalo tělo. Mě nešlo ani chodit,“ dodala pak s pochopením vodička Štěpánka, která měla za úkol udržet čas rovné dvě hodiny.

V dubnu 2024 překvapily neobvykle vysoké teploty přesahující 25 stupňů i běžce Pražského půlmaratonu v první dubnový den. I sem vyjížděla spousta sanitek, záchranáři dokonce aktivovali traumaplán.

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