Zdravotní pojišťovna na mně vydělala, říká Češka. Oslaví 108. narozeniny

„Jó, zdravotní pojišťovna, ta na mně velice vydělala. Oni mě tam sice mají vedenou, ale moje karta je prázdná. Nikdy jsem nebyla nemocná, nikdy jsem nechyběla ve škole. Nějaké dětské nemoci jsem prodělala, ale ty se nepočítají. Jen jednou jsem za války u kamarádky v práci chytla tyfus, ovšem rychle jsem se z něj vyhrabala,“ vypráví se šibalským výrazem ve tváři.

Kromě zhoršeného sluchu byste téhle elegantní dámě, které prakticky nikdo z jejích známých neřekne jinak než Freda nebo Fritzka, její věk nehádali. Dle dostupných informací je nejstarší žijící absolventkou Právnické fakulty UK. Když v červnu 2020 přebírala z rukou děkana PF UK Jana Kuklíka medaili pražské právnické fakulty, pamatovala si nejen to, kdo ji tehdy zkoušel, ale i to, jaký to byl učitel.