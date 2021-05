Někteří psi napásají i auta a cyklisty, to není dobré, vysvětluje pasačka

Jak se z mladé ženy stane pasačka ovcí?

Na začátku bylo moje velké přání mít svého pejska. Před deseti lety jsem si pořídila Bena, kterého mám dodnes. Zkoušeli jsme spolu dogdancing, agility, flyball, prostě různé psí sporty. Beníka bavilo vše, co jsme dělali, ale především proto, že se mi chtěl zavděčit. Dělal to pro mě, nikoli kvůli tomu, že by mu to bylo přirozené. Tak jako mu je přirozené pasení. Poznala jsem to, když se ocitl poprvé blízko ovcí. U pasení jsem jen podporovala jeho vlohu i cit. Uvědomila jsem si, že je to sport, který chci dělat. Když byly Benovi tři roky, pořídila jsem si i vlastní ovce.

Psi nepasou jenom stáda ovcí, ale také drůbež, třeba kachny, nebo dobytek.