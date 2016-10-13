Okolí Barrandovského mostu ukrývá nejen cyklostezku podél Vltavy, prvohorní skály či naučnou stezku vedoucí Chuchelským hájem. Fotografie reportérky iDNES.cz Anny Kristové připomínají také příběh Barrandovských teras, zchátralého bazénu a kaple Panny Marie Bolestné. Zachytila rovněž betonové plastiky, z nichž jedna minulý týden spadla, což znovu otevřelo otázku péče o umělecká díla v okolí mostu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Pod Barrandovským mostem vede cyklostezka A111. Trasa dlouhá 2,1 kilometru spojuje Hlubočepy s Malou Chuchlí a vede převážně po rovině souběžně trasou A1, která vede kolem vody. Cyklisté projíždějí kolem kaple Panny Marie Bolestné, pod Barrandovskými terasami a Barrandovskou skálou, poté pokračují klidnou místní komunikací směrem k Branickému mostu. Trasa následně podchází Strakonickou ulici a u Vltavy se napojuje na cyklotrasu A1. Oblíbená je jako okružní cesta i pro bruslaře.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V okolí Barrandovského mostu se nachází dnes už zchátralý bazén, který se stal oblíbeným místem umělců, kteří jeho stěny pokrývají graffiti. Vznikl jako součást areálu Barrandovských teras, který nechal postavit pražský stavební podnikatel Václav Maria Havel. Bazén vybudovali v bývalém kamenolomu pod terasami a s restaurací ho spojovala lanovka.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Bazén slavnostně otevřeli 16. srpna 1930. Šlo o první padesátimetrový bazén v Československu. Ve třicátých letech byl hojně navštěvovaný. Příchozí si však stěžovali na velmi studenou vodu. „Raději se chodili koupat na plovoucí dřevěný prám, ze kterého mohli skákat rovnou do Vltavy. Ten bazén se od začátku nepovedl, byl prokletý. Nicméně je to kouzelné místo, zapomenuté, určitě by stálo za to něco s ním udělat,“ řekl historik architektury Zdeněk Lukeš.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Koupaliště se používalo do období po druhé světové válce, poté bylo opuštěno a postupně chátralo. V roce 1988 byl areál Barrandovských teras včetně bazénu se skokanskou věží prohlášen za kulturní památku. O pět let později zde Praha vyhlásila památkovou zónu, ani to však další chátrání nezastavilo.
Autor: ČTK
Areál byl rodině Havlových znárodněn v roce 1948, po revoluci jí byl společně s bazénem vrácen v restituci. Majiteli se stali bratři Václav a Ivan Havlovi. Ivan Havel později věnoval svůj podíl manželce Dagmar, která jej v roce 2001 prodala své švagrové Dagmar Havlové, manželce bývalého prezidenta Václava Havla.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Nedaleko bazénu stojí u Zbraslavské silnice mezi Zlíchovem a Malou Chuchlí Kaple Panny Marie Bolestné, v místech někdejší osady Křenkov. Původně šlo o prachárnu, kterou zde v roce 1742 během obléhání Prahy vybudovala francouzská vojska. Později stavbu využívali dělníci z okolních lomů jako sklad materiálu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kaple byla přestavěna v roce 1847, podle jedné verze na památku dcery majitele lomů Marie, podle jiné na počest dělníků, kteří v lomu zahynuli. Po roce 1900 ji benediktini z pražských Emauz upravili v beuronském stylu a v roce 1903 byla znovu vysvěcena. Od 50. let 20. století však kaplička chátrá.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
V okolí Barrandovského mostu se nachází několik plastik, soch nebo jiných betonových konstrukcí. Jednou z nich je i zastřešení schodiště u Barrandovského mostu z roku 1989. Autorem díla je architekt Karel FIlsak. Dílo má podle portálu sochyamesta.cz výšku 750 centimetrů, délku 300 centimetrů a hloubku 400 centimetrů.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Mezi další díla patří i betonová plastika, která se však minulý pátek 17. července zřítila. Rovnováha, které se přezdívá „Červ dobyvatel“, stojí na místě od roku 1990. Jejím autorem je akademický sochař Josef Klimeš.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Socha však byla poslední roky ve špatném stavu. „Shodou okolností na pondělní jednání rady měl jít materiál, který měl zajistit řízenou demolici této sochy a vytvoření její repliky,“ uvedl mluvčí magistrátu Vít Hofmann. Pražští radní začátkem týdne rozhodli o tom, že zřícenou plastiku nahradí její kopie.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Zřícení plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu otevřelo otázku stavu dalších betonových děl poblíž mostu. Pozornost se nyní obrací na dvojici plastik známých jako Hroší lázeň nebo Krmítko pro slony. Na nich už jsou totiž zřetelné praskliny.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jejich stav je údajně lepší než tomu bylo u Rovnováhy. „Obě plastiky Hroší lázně od arch. Karla Filsaka jsou na tom o mnoho lépe a stačí jen provést sanaci,“ komentoval bývalý náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr. Praha 5 podle mluvčí Lucie Fialové nebude požadovat prověření jejich stavu, protože s nimi podle jeji slov nemají nic společného.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Okolím vede i naučná stezka Chuchelský háj, která nabízí cestu geologickou i lidskou historií a zavádí návštěvníky až do období siluru a devonu. Šest kilometrů dlouhá trasa má 14 zastavení a vede místy, kde se kdysi rozkládalo mělké teplé moře a bujela i sopečná činnost. K nejvýznamnějším částem trasy patří profil Barrandovy skály, na kterém jsou patrné zvrásněné vrstvy mořských usazenin. Stezka začíná poblíž zastávky Hlubočepy, pokračuje přes Malou Chuchli a Chuchelský háj a končí ve Velké Chuchli.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Barrandovské skály jsou národní přírodní památkou, chráněnou především kvůli unikátnímu geologickému profilu z období siluru a devonu. Lokalita dokládá prvohorní vývoj pražské pánve a je významná také množstvím nalezených zkamenělin. Oblast nese jméno francouzského inženýra a paleontologa Joachima Barranda, který se od 40. let 19. století věnoval rozsáhlému průzkumu prvohorních hornin a zkamenělin ve středních Čechách.
Autor: iDNES.tv
Nad Barrandovskými skalami nechal otec budoucího prezidenta Václav Havel starší postavit Barrandovské terasy. Při návštěvě San Franciska se mu totiž natolik zalíbila restaurace na útesu nad Tichým oceánem, že v roce 1929 svěřil projekt architektovi Maxi Urbanovi.
Autor: ČTK
Komplex měl pojmout tisíce lidí a zároveň být v provozu po celý rok. „Venku byl plac, tam hrál orchestr, a tančilo se. A taky tam byl Trilobit bar, otevřený až do čtyř hodin,“ vzpomínal pamětník Jaroslav Bořický. Zahradní restaurace pojala až tři tisíce hostů, kteří sem mířili také na odpolední koncerty. Mezi návštěvníky patřili herci Oldřich Nový, Vlasta Burian, Svatopluk Beneš či Adina Mandlová, ale také prezident Tomáš Garrigue Masaryk se synem Janem.
Autor: ČTK
Po obsazení českých zemí německou armádou v roce 1939 se klientela výrazně změnila. Terasy si oblíbili nacističtí pohlaváři a vojáci. Po válce se do teras ještě na chvíli navrátilo obvyklé osazenstvo, ne však nadlouho.
Autor: CTK / , ČTK
Bazén ukončil provoz v roce 1955, oblíbený Trilobit bar následoval v 80. letech. Přestože byly Barrandovské terasy v roce 1988 prohlášeny kulturní památkou, jejich stav se dál zhoršoval. Po listopadu 1989 se v areálu konaly diskotéky a objekt sloužil také jako útočiště lidí bez domova, zatímco v 90. letech opakovaně měnil majitele a chátral. V říjnu 2001 navíc vyhořel, Trilobit bar a jeho okolí následně zpustlo.
Autor: Yan Renelt, MAFRA
V roce 2016 začaly přípravy na rekonstrukci. Projekt počítal s přeměnou budovy na hotel, restauraci a rozhlednu. Na podzim 2023 se do Barrandovských teras nastěhovali první nájemníci.
Autor: Radek Vebr, MAFRA
„Venku byl plac, tam hrál orchestr, a tančilo se. A taky tam byl Trilobit bar, otevřený až do čtyř hodin,“ vzpomínal na prvorepublikový provoz teras pamětník Jaroslav Bořický. „Slyšela jsem tu krásnou hudbu a ty zpěvy, a jak se to po té vodě neslo, i s tou mlhou večerní, bylo to silně poetické,“ zasnila se pro agenturu ČTK další pamětnice Zdenka Kellerová.
Autor: ČTK
Braník v pohledu směrem na Barrandovské terasy. Za zmínku stojí neonový nápis Barrandov na skále pod terasami, jakási parafráze na nápis Hollywood.
Autor: Profimedia.cz
Pod heslem „Za Prahou a přece v Praze“ byly terasy relativně dobře dostupné. Vedla tam nová silnice, dalo se dojet autobusem, vyhlídkovým autokarem, parníkem nebo tramvají číslo pět do Hlubočep a sadem pěšky.
Autor: www.starapraha.cz / SKILL historical / Profimedia, Profimedia.cz
Barrandovské terasy. Do zahradní restaurace se vešly až tři tisíce hostí. Orchestr R. A. Dvorského hrál do sedmé večer na terasách a pak se přemisťoval do baru Trilobit, přistavěného k terasám v roce 1937.
Autor: ČTK
Celý objekt vyrostl za pouhých šest měsíců a slavnostní otevření si nenechalo ujít 50.000 návštěvníků.
Autor: Profimedia.cz
Funkcionalistická stavba poutala pozornost vyhlídkovou věží, uvnitř se nacházela francouzská restaurace, ze tří stran prosklená, a dále kavárna se zastřešenou terasou a komplexem dalších otevřených teras, které přirozeně kopírovaly zvlněný okraj barrandovské skály. Snímek je z roku 1942, kdy si terasy oblíbili nacisté.
Autor: ČTK
Státní tajemník v říšském ministerstvu lidové osvěty a propagace Leopold Gutterer v doprovodu státního tajemníka K.H.Franka a vedoucího kulturně-politického oddělení v úřadě říšského protektora Martina Wolfa mezi raněnými vojáky v restauraci Barrandov v Praze v červenci 1942.
Autor: ČTK
Nacisté nechali jako první věc postavit na terasy přímou železnici, která sem dovážela hosty de facto bez zastávky. Nepříjemně se tak změnilo osazenstvo restaurace. Snímek je z roku 1942.
Autor: ČTK
Státní tajemník v říšském ministerstvu lidové osvěty a propagace Leopold Gutterer v doprovodu státního tajemníka K.H.Franka a vedoucího kulturně-politického oddělení v úřadě říšského protektora Martina Wolfa mezi raněnými vojáky v restauraci Barrandov v Praze 17. 7.1942.
Autor: ČTK
Barrandovské terasy, které po letech chátrání prošly rekonstrukcí (21. června 2023)
Autor: Radek Vebr, MAFRA
Francouzská restaurace v historické budově také prochází rekonstrukcí a bude otevřena v roce 2024. (21. června 2023)
Autor: Radek Vebr, MAFRA
V historické budově bude francouzská restaurace a vyhlídková věž. Její otevření se plánuje nejdříve na konec roku 2024. (21. června 2023) FOTO: MAFRA - Radek Vebr
Autor: Radek Vebr, MAFRA
Výhled z Barrandovských teras i s bývalým bazénem a skokanskou věží. (21.června 2023)
Autor: Radek Vebr, MAFRA
Vnitroblok s byty severní budovy. (21. června 2023)
Autor: Barrandovské terasy
Výhled na Prahu z budovy Lichoběžník. (21. června 2023)
Autor: Barrandovské terasy
Severní budova má tvar lichoběžníku a je určená pro nájemní bydlení. (21. června 2023)
Autor: Barrandovské terasy
U Barrandovského mostu začal úklid betonové plastiky Rovnováha, která se 17. července zřítila.
Autor: iDNES.tv
Stavba a instalace plastiky Rovnováha na úpatí Barrandovského mostu
Autor: Barranďák
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Autor: Jiří Meixner, iDNES.cz
Inspirací stavby na skalním masivu byl restaurační pavilon Cliff House na ostrohu nad Tichým oceánem u San Franciska, který kdysi Max Urban navštívil. (21. června 2023)
Autor: Barrandovské terasy
Vizualizace hotelového komplexu Barrandovských teras.
Autor: Barrandovské terasy a.s.
Vizualizace hotelového komplexu Barrandovských teras
Autor: Barrandovské terasy a.s.
Vizualizace hotelového komplexu Barrandovských teras.
Autor: Barrandovské terasy a.s.
Rekonstrukce Barrandovských teras se opozdí kvůli rozsáhlým pracím na funkcionalistické historické budově. (7.11.2018)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Barrandovské terasy jsou v majetku libereckého podnikatele Michalise Dzikose a konečně zašínají probíhat stavební práce na novém hotelu.
Autor: Profimedia.cz
Historický objekt Barrandovské terasy prochází rekonstrukcí. Ve stávající budově bude otevřena dvoupatrová restaurace (13.10.2016).
Autor: Yan Renelt, MF DNES
Pohled z Barrandovských teras. Atmosféra se změnila, dnes tam doléhá hluk z Barrandovského mostu i od tramvají (13.10.2016).
Autor: Yan Renelt, MF DNES
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Horolezci pomocí jeřábu sundali z Barrandovských skal ikonický nápis BARRANDE z roku 1884. Projde rekonstrukcí. (25. října 2024)
Autor: Petr Topič, MAFRA