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Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila
Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.
Nejvyšší stavba v ČR je na prodej za pár korun. Má to však háček
České Radiokomunikace nabídly k prodeji nejvyšší stavbu v zemi, vysílač Liblice u Českého Brodu. Možná bude za korunu, možná za stovku – to se zatím oficiálně neví. Jasné ovšem je, že stožáry akutně...
Ne že bychom se modlili, aby spadla. Nikdo tu plastiku neměl rád, říkají místní
Uzavřená stezka pod ní, omezení na cyklostezce. To je výsledek ranního zřícení betonové plastiky Rovnováha sochaře Josefa Klimeše na Barrandovském mostě. Místní, které oslovila redaktorka iDNES.cz v...
Zrekonstruovaný Jiřák pohledem z dronu. Dominuje kostel, dlažba i červené lavičky
Přinášíme snímky zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad z výšky. Ukazují, jak prostor s dominantním kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně vypadá pohledem z dronu. Náměstí bylo otevřeno před měsícem...
Muž na pražské ubytovně zavraždil člověka sekerou. Policisté útočníka zastřelili
Ve večerních hodinách vyjížděli pražští policisté k napadení dvou osob nožem a sekerou na ubytovně v Kunraticích. Muž se následně podle zdroje iDNES.cz se sekerou rozeběhl i na přivolané hlídky, ty...
Potrestaný Šustr fandil v kotli, dorazily i legendy. A návrat Dukly? Složité, míní Rada
Přes dva tisíce diváků, na tradičním místě pod klubovnou legendy jako Jan Fiala, Petr Rada či Jan Berger. A speciální postava se objevila také v kotli. Potrestaný trenér Pavel Šustr splnil slib, když...
Jednou chci mít záchrannou stanici, sní Nosková. Už teď posílá finance i na pralesy
Linda Nosková je wimbledonskou šampionkou z letošního roku. Ale pokud byste ji odbyli jen tímto pojmenováním, o hodně byste přišli. Jedenadvacetiletá tenistka toho nabízí mnohem víc. Je libo povídání...
Obhájkyně Bouzková v Praze končí. Do semifinále jdou Krejčíková a Valentová
Tereza Valentová porazila na tenisovém Prague Open obhájkyni titulu Marii Bouzkovou 2:6, 6:4, 7:6 a postoupila do semifinále. V sobotním boji o finále na narazí na Ukrajinku Darju Snigurovou. Mezi...
Zdrogovaných řidičů značně přibývá. Látka totiž působí v těle i dny, varují experti
Ve Středočeském kraji výrazně přibývá lidí, kteří řídí pod vlivem drog. Od začátku roku policisté přistihli více než tisíc takových řidičů. Zrádné látky jako pervitin vedou k agresivní a riskantní...
Valentová bojovala s Bouzkovou i zdravím: Sekla se mi záda, rvala jsem to přes bolest
Pořádně divoký zápas zažila ve čtvrtfinále Prague Open Tereza Valentová. Proti Marii Bouzkové prohrávala 2:6 a 0:2, pak se zlepšila a vynutila si vedení 4:2 ve třetím setu. Nakonec se ale musela...
OBRAZEM: Okolí Barrandovského mostu. To jsou památky, skály i legendární terasy
Okolí Barrandovského mostu ukrývá nejen cyklostezku podél Vltavy, prvohorní skály či naučnou stezku vedoucí Chuchelským hájem. Fotografie reportérky iDNES.cz Anny Kristové připomínají také příběh...
Do Berouna za třináct minut až v roce 2044. Tunel z Prahy vyjde na 76 miliard
Jeden z nejdražších projektů na české železnici, tunelové spojení mezi Prahou a Berounem, se stavět bude, slíbil ministr dopravy Ivan Bednárik. A to i navzdory hledání úspor na českých drahách....
„Vzkaz všem množírnám.“ Za krutý chov psů na prodej dostala žena pět let vězení
Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil v pátek pražský městský soud Věře Santos pětileté vězení. Žena měla podle obžaloby doma množírnu. Zvířata ale zanedbávala, nedávala...
Bohemians přestavují ligový kádr i stadion. Almásiho řešili sedm měsíců
Fotbalisté Bohemians zahájí nový ligový ročník sobotním zápasem v Teplicích. A půjdou do něj se soupiskou, která se výrazně liší od té z minulého ročníku.
Jízdu po Rudné v Ostravě zkomplikuje velká oprava vozovky a omezení sjezdů
Řidiče v Ostravě čekají další komplikace na klíčovém dopravním tahu. Pouhých šest týdnů po zprovoznění mostu ve Svinově zahájí Ředitelství silnic a dálnic rozsáhlou opravu ostravské Rudné ulice za...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Od MS jsme čekali něco jiného, říká Chaloupek. Přestup? Teď patřím Slavii
Prožil skvělou sezonu, a tak se pochopitelně spekuluje, zda si svými výkony neřekl o přestup do zahraničí. „Já žiju přítomností, takže teď jsem hráčem Slávie a čekám na první ligové kolo, což je pro...
Na Mělnicku hořely tři domy stojící u sebe. Škoda asi šest milionů
V obci Střemy na Mělnicku hořely ve čtvrtek tři domy stojící u sebe, škoda je předběžně asi šest milionů korun. Příčinu zjišťuje Technický ústav požární ochrany (TÚPO), vyšetřování zřejmě potrvá...