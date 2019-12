Blíží se oprava Barrandovského mostu. Čekají se mnohakilometrové kolony

Provoz se bude muset „smrsknout“ do jednoho směru. O tom, že se bude most opravovat, se mluví už dlouho. MF DNES nyní zjistila, jak bude rekonstrukce konkrétně vypadat. Opravovat se sice bude už v příštím roce, 2020, ale to se zatím stavbaři pustí do konstrukce pod vozovkou a na rampách. Řidiči to tedy v následujícím roce příliš nepocítí. Dopravní experti radnici chválí, že se do projektu pouští včas , aby to s Barrandovským mostem nedopadlo jako s Libeňským mostem, který se málem boural. Teď jde jen o to, jak zamezit dopravnímu kolapsu. Aspoň trochu.