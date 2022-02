Výztužná lana sežraná rzí. Útroby Barrandovského mostu ukázaly, proč je nutná oprava

To je také důvod, proč by rekonstrukce mostu měla začít co nejdříve. „Jinak dojde ke kolapsu podobně jako v italském Janově nebo u Trojské lávky,“ vysvětluje Scheinherr.

Pevnost konstrukce Barrandovského mostu zajišťují předpjatá lana a sondy ukázaly na jejich korozi. (8. února 2022)

Zmíněná předpjatá lana, která zajišťují pevnost mostu jsou uložena v trubkách. „V nich by měla být cementová malta, která má bránit případné vlhkosti. A ta zde není. A o metr vedle je toto lano téměř celé zkorodované a zbývá jen deset procent,“ popsal dále Scheinherr.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že při výstavbě mostu nebyly v letech 1978 - 1988 všechny postupy dodrženy správně.

Navíc, v době stavby, tedy v 80. letech, ještě nebyly stavební izolace na takové úrovni jako dnes, což zatékání ještě napomohlo.

Nová lana se budou koupat v tukové lázni

Lana procházejí konstrukcí mostu od jednoho pilíře k druhému a při opravách budou do vnitřku doplněna nová předpjatá lana, která ale budou v tukové lázni. Ta zabrání případné další korozi. „Lana také budou snadno přístupné a kontrolovatelné,“ vysvětluje náměstek primátora.

Nejprve budou lana vyměněna v jižní části mostu. „Přídavná lana už budou natažena v první etapě,“ vysvětluje pražský radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Práce mají začít na jaře. Technická správa komunikací (TSK) už posuzuje nabídky zhotovitelů a vítěz výběrového řízení by měl být znám v horizontu dnů či týdnů. Jedním z důležitých kritérií při výběru stavební společnosti je přitom minimalizace doby dopravních omezení. O tom ostatně náměstek pro dopravu mluvil i v Rozstřelu na iDNES.cz.

Pět stavebních sezon

Mluvčí TSK Barbora Lišková pak připomíná, že rekonstrukce mostu je naplánována na pět stavebních sezon s tím, že práce by mohly začít už letos na jaře, jakmile bude znám vítěz výběrového řízení.

„Rekonstrukce ale bude přerušena po dobu výstavby Dvoreckého mostu, protože ta si také vyžádá některá dopravní omezení,“ vysvětluje Lišková.

A opakuje, že Barrandovský most během pětiletého období nikdy nebude zcela uzavřen. „Vždy budou fungovat dva pruhy a k nim ještě ty připojovací,“ říká Lišková. Práce také budou pokaždé probíhat jen během části stavební sezony.

A nepůjde jen o zmíněná lana. „Také bude kompletně snesena nájezdová rampa na smíchovské straně. Po tu dobu, než bude postavena rampa nová, se počítá s objízdnou trasou, která bude vyznačena,“ vysvětluje mluvčí TSK.

Podle Liškové město se správou komunikací teprve jedná o objízdných trasách. „Pracujeme s mikromodelacemi, jak by se doprava mohla chovat,“ dodává

Prohlídky mostu se zúčastnil i primátor Zdeněk Hřib, který se sám na vlastní oči přesvědčil o tom, že oprava mostu je nutná záležitost. Dokládá to také fotka na jeho Twitterovém účtu, kde poukazuje na předpjaté kabely, které jsou na několika místech viditelně prorezivělé.

Zdeněk Hřib @ZdenekHrib Právě jsme v útrobách jižní části Barrandovského mostu na technické obhlídce. Předpjaté kabely na některých místech mostu jsou už viditelně prorezivělé. Takhle to dopadá, když dříve chyběla odvaha k potřebné opravě. https://t.co/izdwUeif2R oblíbit odpovědět

„Desetiletí v Praze nikdo nesebral politickou vůli ani odvahu opravit Barrandovský most, který je páteřní dopravní stavbou města. Je to ostuda a nezodpovědnost. Nemůžeme si dovolit dále riskovat bezpečnost Pražanů i mimopražských obyvatel, kteří most potřebují aktivně používat. Ze strany předchozích politických reprezentací to byla ukázka naprostého nezájmu o klíčovou dopravní infrastrukturu místo potřebného naplánování nezbytné rekonstrukce při každodenním průjezdu až 140 tisíc vozidel,“ uvedl Hřib.

Praha se podle Scheinherra na opravu mostu připravuje už několik let. Proběhly opravy silnic v okolí, do začátku chystaného omezení provozu skončí i úpravy na Strakonické ulici, kde vzniká pruh navíc, určený pro MHD a IZS.

Opravy spodních částí Barrandovského mostu začaly už na podzim 2020, rekonstrukce svršku bude součástí druhé etapy rekonstrukce, která má běžet až do roku 2026. Během rekonstrukce má dojít k celkové opravě nosné konstrukce i k odstranění svršku na všech mostech – hlavních mostech přes Vltavu, rampě Strakonická a rampě Barrandovská – a k obnově izolace.