Oprava Barrandovského mostu se přerušuje, znovu začne na jaře

Kvůli zimní přestávce byla přerušena první část oprav spodní části stavby Barrandovského mostu, které Technická správa komunikací (TSK) zahájila letos na konci září.



Zatím byl opraven jeden pilíř a na dalším se začalo pracovat. Během příštího roku budou opraveny další čtyři pilíře.

„Předpokládaný termín zahájení oprav pilířů v roce 2021 je na přelomu února a března, kdy dodavatel přistaví k pilíři č. 4 a k pilíři č. 6 pontony, které budou využívány jako plovoucí pracovní plošiny,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.



Oprava pilířů musí probíhat postupně kvůli zachování minimální šířky plavební dráhy. Práce na pilířích jsou plánovány do konce listopadu 2021.



Podle stavařů se zatím při odkrývání pilířů neobjevilo nic neočekávaného. Dnešního kontrolního dne se zúčastnil i jeden z původních projektantů mostu Jan Růžička. Podle něj je konstrukce v dobrém stavu. „Na to, že to je socialistické dílo, tak betony jsou hodně dobré, výztuž je hodně dobrá. Samozřejmě jsou místa, která opadávala, ale průměrně to dílo není špatné,“ řekl.

Práce na pilířích nikterak neovlivní provoz na mostě, který bude omezen až v roce 2022, kdy začne další etapa oprav na horní části mostu. Po celou dobu ale budou alespoň dva pruhy vždy průjezdné.

TSK již dříve uvedlo, že stav mostu je uspokojivý, dostal se na čtvrtou úroveň ze sedmibodové škály.

„Na základě diagnostiky byl zjištěn soubor poruch, které svou závažností nikterak nevybočují ze škály degradace na obdobných konstrukcích stejného typu a stáří,“ dodala mluvčí TSK Barbora Lišková.