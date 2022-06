Řidič odmítl odtah zdarma a hodinu blokoval opravovaný Barrandovský most

Řidiči se auto porouchalo v zúženém úseku. Autem pak blokoval dopravu od 09:00 do 9:50. „Odmítl odtah nepojízdného vozidla, které blokovalo jeden jízdní pruh. Odmítl jej i po žádosti policie, která byla na místě, a tím způsobil dlouhé kolony v okolí rekonstrukce, regulaci tunelů a ohrozil a omezil dopravu na území Prahy,“ uvedla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Policejní mluvčí Violeta Sirišťová ale její vyjádření mírní. Podle ní kolem 9:20 dorazil na místo policista a řidič porouchaného vozu mu řekl, že má svůj odtah, který jede na místo. A tento odtah tam byl do deseti minut, uvedla policejní mluvčí.

„Řidič tedy neporušil zákon o provozu na pozemních komunikacích. Splnil podmínku zákona, že ten, kdo způsobí překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit. Povolal totiž službu a ta překážku do několika minut odstranila,“ dodala Sirišťová.

Odtah přes TSK je zdarma

Odtah nepojízdných vozidel na nejbližší bezpečné místo prakticky ihned po poruše zajišťuje zdarma TSK spolu se stavební firmou Porr, která most opravuje. Odtahová vozidla jsou na obou stranách opravovaného mostu a dále ve Strakonické ulici na příjezdu do Prahy.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za všechny roky na 594,5 milionu korun.