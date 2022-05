Technika míří na Barrandovský most. Oprava začíná už v pondělí

Samotná oprava mostu začne v pondělí a je rozložena do několika let. Letos práce potrvají 110 dní a vyjdou na 594,5 milionu korun. Most z roku 1983 je součástí městského okruhu a denně ho přejede na 140 tisíc aut. Dosud nebyl opravován.

„Část techniky je již na místě,“ uvedla Lišková. Při kraji silnic jsou přistaveny mimo jiné bagry, autojeřáb a další technika. Oprava začne v pondělí v 6:00, kdy začnou dělníci na mostě odstraňovat nynější povrch v pravém jízdním pruhu ve směru do Braníku a rovněž ho odfrézují na nájezdové rampě ze Strakonické ulice na most. Tuto rampu pak začnou ve středu bourat. Už v sobotu byla na mostě a v jeho okolí vyznačena dopravní opatření vynucená opravou. Práce způsobily krátké kolony.

Řidiči budou muset jet při opravě po objízdných trasách, které povedou zejména po Pražském okruhu, kde byl dočasně otevřen sjezd na Písnici, u Lihovaru vznikla rampa pro otáčení a rozšířena byla kapacita křižovatky u mostu Závodu míru na Zbraslavi. Upraveny byly semafory na klíčových křižovatkách.

Oprava se dotkne také MHD. Všechny linky MHD, které po mostě jezdí, budou zachovány. Pouze linka číslo 125 ze Smíchovského nádraží na Skalku bude rozdělena na X125 ze Smíchova na Háje a na číslo 125, která pojede mezi Skalkou a Hájemi.

Posílena bude tramvajová linka číslo 21, která výjimečně pojede z Braníka ke Smíchovskému nádraží. Tramvaj číslo 17 bude prodloužena až do Vozovny Kobylisy. Posunuto bylo molo přívozu mezi Prahou 4 a 5 blíže k Dvorcům a v ranní špičce popluje častěji. Na cyklostezkách podél Vltavy přibudou stanoviště sdílených kol v místech, kde nyní nejsou.