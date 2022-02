Praha vybrala firmu na opravu Barrandovského mostu. Práce začnou v květnu

Soutěží se podle firmy podařilo zkrátit letošní dopravní omezení z původně plánovaných 180 na 110 dní, kdy bude provoz na mostě omezen vždy v jednom ze čtyř pruhů v každém směru. Přípravu prací v poslední době kritizovala opoziční ODS.

Loni TSK opravila spodní části konstrukce, k čemuž nebylo nutné dopravu omezovat. Od letoška po čtyři stavební sezony budou dělníci pracovat na vrchní části, což s sebou každý rok přinese omezení pro řidiče.

„Zakázka byla poprvé v historii města soutěžena tak, že stejnou roli hrála cena a doba dopravních omezení,“ řekl primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Dodal, že omezení se podařilo významně zkrátit a letos připadnou na letní měsíce, kdy je doprava nejslabší. Obě zmíněná kritéria měla v hodnocení nabídek váhu 40 procent, zbylých 20 procent připadlo na zkušenosti uchazečů. Nabídky dorazily čtyři.

V příštím roce by měl být provoz na mostě omezen na 92 dní, stejně jako v roce 2024. V roce 2025 pak podle TSK omezení potrvá 82 dní. Celkem tak počítá vysoutěžená nabídka za celou dobu oprav s omezeními na 376 dní oproti původně plánovaným 973. Společnost Porr dosáhla podle firmy ve všech kritériích nejlepšího hodnocení se ziskem 90,33 bodu, druhá firma Strabag jich měla 72,57 a zbylé dvě nabídky nepřekonaly hranici 35 bodů.

Jako první začne letos rekonstrukce snesením a vybudováním nové rampy ze Strakonické ulice. „Počítá se zde z objízdnou trasou, která bude vyznačena. Trasa se nyní projednává, stejně jako úpravy na další komunikační síti, tedy na tzv. odlehčovacích trasách. Na objízdných i odlehčovacích trasách bude zákaz rekonstrukcí a oprav,“ řekla nedávno Lišková.

První část soumostí byla otevřena v roce 1983 a most dosud nebyl kompletně opraven. Most je součástí městského okruhu a denně jej přejede asi 140 000 aut.

Rekonstrukci v poslední době kritizovala opoziční ODS, podle které město nedostatečně informovalo o přípravách oprav a plánovaných objízdných trasách.

„V situaci, kdy hrozí kolaps dopravy v celé Praze - a všichni politici to dobře vědí - není mlčení správně zvolená strategie,“ uvedl nedávno starosta Prahy 13 a městský zastupitel za občanské demokraty David Vodrážka. Scheinherr to odmítl, na všech přípravách podle něj město usilovně pracuje a ze strany ODS jde o předvolební kampaň.

Praha má s mosty problémy dlouhodobě. V roce 2020 byla otevřena nová lávka z Císařského ostrova do Troje. Původní se zřítila na konci roku 2017. Ve špatném stavu je Libeňský nebo Hlávkův most, jejichž opravu TSK připravuje. V případě Libeňského mostu již vybrala dodavatele a práce by měly začít letos. Rekonstrukci vyžaduje také Palackého most.