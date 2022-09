Prodloužení oprav Barrandovského mostu si vyžádaly změny projektu, tvrdí firma

Stavební firma požádala v pondělí 26. září magistrát a Technickou správu komunikací (TSK) o prodloužení termínu dokončení letošních oprav do 22. října. TSK však s prodloužením termínu nesouhlasí a plánuje uplatňovat kvůli zpoždění prací finanční sankce, které vyplývají ze smlouvy.

Rekonstrukce začala letos 16. května. Dělníci nejprve demolovali nájezdovou rampu ze Strakonické ulice, odfrézovali vozovku a odstranili římsy, zábradlí a izolace. Původně měly práce skončit 2. září.

Kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto o 27 dní do 29. září, a nyní se tak jedná již o druhé posunutí termínu.

„Posunutí termínu je způsobeno zejména nepředvídatelnými fyzickými podmínkami, které se objevily během rekonstrukce a které jsou podle smlouvy rizikem objednatele. Z této skutečnosti vyplynula celá řada změn projektové dokumentace, k provedení těchto variací nad rámec původního zadání jsme obdrželi pokyny objednatele,“ uvedla Mašínová.

V současnosti stavební firma Porr podle mluvčí jedná s magistrátem i s TSK, jejíž vedení již uvedlo, že plánuje od pátku 30. září uplatňovat kvůli zpoždění prací finanční sankce, které vyplývají ze smlouvy.

„Podle našeho názoru nedošlo k porušení smlouvy a vzhledem k dosavadní velmi dobré spolupráci se domníváme, že se jedná o nedorozumění,“ dodala dnes Mašínová.

V žádosti o prodloužení termínu firma uvedla dokončení prací, respektive dopravního omezení na mostě do letošního 22. října.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.

18. května 2022