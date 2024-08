Po víkendu startuje finální fáze oprav Barrandovského mostu, potrvá do zimy

Původně chtělo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) počkat s omezením na Pražském okruhu na konec oprav Barrandovského mostu. Po zprávách o zpoždění se státní silničáři ale rozhodli pustit do rekonstrukce části dálnice D0 mezi Lochkovským tunelem a sjezdem do ulice K Barrandovu už na konci července. Tříkilometrový úsek je proto už více než měsíc svedený do jednoho pásu, přičemž jsou zde zachovány dva pruhy v každém směru. Práce na této straně by měly být hotové v druhé půlce října. Rekonstrukci druhého jízdního pásu pak ŘSD plánuje od dubna do července příštího roku.