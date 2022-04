Oprava Barrandovského mostu zpomalí i dopravu v centru, říká Scheinherr

Bulvár přišel s tvrzením, že během rekonstrukce Barrandovského mostu přijde peklo za volantem…

Ta situace pro řidiče nebude jednoduchá. Musíme se připravit na to, že v době rekonstrukce Barrandovského mostu budou dopravní omezení, která způsobí, že doprava nejen v okolí mostu, ale třeba i v centru města nebude tak plynulá, jak jsme na to zvyklí.

Co byste Pražanům v souvislosti s opravami mostu doporučil?

Doporučil bych hlavně využívat co nejvíce MHD, a pokud možno kolejovou dopravu, budeme ji i posilovat, aby byla dostatečně kapacitní. A ti řidiči, kteří musejí jet, tak ať využívají online aplikace typu Mapy Google nebo Waze.

Je podle vás reálné, že Pražané opravdu ve větší míře na MHD přesednou? Jsou profese, u kterých to nejde, například řemeslníci si v autech převážejí materiál a nářadí…

Určitě nepřemlouvám dělníky, aby si materiál převáželi hromadnou dopravou.

Nebojíte se, že kvůli opravám Barrandovského mostu dojde k totálnímu kolapsu dopravy?

Máme nyní jedinou možnost - rekonstruovat most a předejít totálnímu kolapsu. Mohlo by totiž dojít ke zhroucení mostu, jako to bylo s Trojskou lávkou nebo s mostem v Janově. Myslím si, že pro pražskou dopravu a Pražany by to bylo mnohem kritičtější. Rekonstrukci jsme se snažili připravit co nejlépe. Docílíme toho, že infrastruktura bude bezpečně fungovat další desítky let.

Ještě bych zdůraznil, že jsme změnili i způsob soutěžení a přípravy té veřejné zakázky. Projektu se nevěnovala jen jedna firma. První z projektantů navrhovali, že každá etapa rekonstrukce bude trvat devět měsíců. Následně jsme přizvali oponentní projektanty, kteří každou etapu rekonstrukce zkrátili na šest měsíců. Pak jsme tu zakázku soutěžili nejen na cenu s čtyřiceti procenty důležitosti, kritériem se stejnou váhou byla také délka dopravních omezení. Dalších dvacet procent váhy měly zkušenosti firmy. Dělníci budu na Barrandovském mostě pracovat de facto nonstop. První etapa bude letos jen 3,5 měsíce v letním období, kdy je doprava v Praze nejméně vytížená. Během celého čtyřletého období budou další letní uzavírky kratší, zhruba tříměsíční.

Jak je hlavní město připraveno na rekonstrukci Barrandovského mostu?

Přípravy probíhaly poslední tři roky. Žádná jiná stavba nebyla v historii města tak dobře připravena. Museli jsme změnit i procesy a nastavení v rámci našich organizací. Před třemi roky jsme začali tím, že jsme připravili opravy návazných komunikací a objízdných tras tak, aby po období těch čtyř let, kdy bude rekonstrukce mostu s přestávkami probíhat, žádná z těch objízdných tras nebyla zablokována nějakou nehodou způsobenou špatným technickým stavem infrastruktury.

Zároveň jsme v rámci dopravního inženýrství modelovali, jak bude doprava v Praze vypadat během rekonstrukce Barrandovského mostu, a vytipovali jsme kritická místa. Ta jsme se ji pokusili zkapacitnit a ještě na tom pracujeme. Jde například o přenastavení světelných křižovatek tak, aby to vyhovovalo proudům od Barrandovského mostu.

31. ledna 2022

Harmonogram oprav Barrandovského mostu Rekonstrukce začne letos v polovině května.

Tento rok přijde na řadu podetapa I – se 110 dny dopravních omezení místo původně plánovaných 180 dní.

Pracovat se bude na jižní části mostu a na nájezdové rampě ze Strakonické.

V létě 2023 je v plánu podetapa II – počet dní dopravních omezení bude 92 místo původně plánovaných 150 dní. Budou probíhat například práce na severní polovině jižního mostu.

Práce soustředěné do letních etap potrvají celkem 4 roky.

Bude úprava režimu semaforů stačit?

Nové stavební řešení vzniká na sjezdu z Barrandovského mostu do Modřanské ulice, kde bude rozšíření o jeden jízdní pruh. Prodloužení nájezdového jízdního pruhu jsme udělali už loni. Druhá část bude hotová na konci dubna, tedy ještě před zahájením rekonstrukce. Přinese to ulehčení zejména díky tomu, že automobily, které pojedou na Modřanskou, nebudou blokovat dopravu na Barrandovském mostě a budou se moci seřadit na nájezdové rampě.

Toto jsme připravili na základě jednoho z doporučení. To dopravní inženýři vyhodnotili, že jednomu kritickému místu pomůže. Již v minulém roce jsme rozšířili nájezdové jízdní pruhy a upravujeme křižovatky třeba na Mostu Závodu míru. Bude také zprovozněna mimoúrovňová křižovatka Pražského okruhu mezi Dolními Břežany a Písnicí.

Ten výčet je dlouhý.

Všechno to děláme v zájmu infrastruktury, abychom ji maximálně využili během rekonstrukce Barrandovského mostu. To ale neznamená, že když omezíme dopravu na nejvytíženějším mostu v České republice, že to bude dostatečná náhrada. Rekonstrukce samozřejmě přinese velké komplikace. Udělali jsme však maximum toho, co je v rámci současné infrastruktury možné, aby těch komplikací bylo přece jen co nejméně.

Od osmdesátých let Barrandovský most neprošel žádnou zásadní opravou. Dá se mluvit o zanedbané péči?

Určitě ano, protože každý most musí projít rekonstrukcí minimálně jednou za dvacet a maximálně za třicet let kvůli délce životnosti izolací.

Jak je reálné, že by se Barrandovský most rozšiřoval?

Zadal jsem vypracování studie zkapacitnění Barrandovského mostu a připravujeme někdy na konci dubna zveřejnění výsledků této studie. Představíme řešení, které máme.

Jde tedy o reálný projekt, který se nejspíš dočká provedení?

Odpověď budete znát za dva týdny.

Nutnost rozšiřování mostu se také ukáže na tom, jak se bude vyvíjet poměr cestujících mezi individuální dopravou a MHD. Máte k tomu nějaké prognózy?

Máme plán udržitelné mobility odsouhlasený ministerstvem životního prostředí. V tomto desetiletí by se měl zvyšovat poměr pěší dopravy, MHD a cyklodopravy vůči té automobilové. Složka udržitelné dopravy by se uvnitř města měla navyšovat o několik procent.

Je součástí politiky města veřejnost motivovat k tomu, aby volila určitý způsob dopravy?

Snažíme se budovat město tak, aby bylo snadno objízdné. Abychom měli okruhy. Tedy ten vnější i vnitřní, jehož dostavbu jsem zahájil. Uvnitř města do historických ulic není možné dostat všechny módy dopravy. Nejefektivnější je pěší chůze nebo kolejová MHD, tedy tramvaje a metro.

Jaký je podíl investic města do různých druhů dopravy a jak to koresponduje s tím, jak která forma je využívaná?

Snažíme se to dělat tak, aby to odpovídalo procentům využívanosti. Tím mám na mysli investiční náklady, nikoli ty provozní.