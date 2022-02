Při opravě Barrandovského mostu mimořádně otevřou sjezd z okruhu do Libušské

Barrandovský most je ve špatném stavu a nikdy neprošel pořádnou opravou, proto celková rekonstrukce potrvá několik let. Loni už byla opravena spodní část. Práce na mostě provede firma Porr za 594,5 milionu korun.

Jako první začne oprava jižní mostovky a zároveň s tím bude vyměněna rampa ze Strakonické.

„Chceme pohyb (vozidel) suplovat objízdnou trasou po Pražském okruhu a potom místně nabídnout variantu vratné rampy na Lihovaru. Nicméně ta nebude mít takovou kapacitu, kterou má normální rampa,“ řekl Michal Peterka z Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK).

Řidiči, kteří pojedou ze Strakonické například na východní okraj Prahy, by tak měli využít vnější okruh. Rampa u Lihovaru bude sloužit zejména pro řidiče ve směru do Krče a nejbližšího okolí. V souvislosti s otáčením na Lihovaru se sníží počet pruhů na Strakonické ve směru z centra ze dvou na jeden.

Dočasně se také otevře sjezd z Pražského okruhu do Libušské ulice, který je již od vzniku okruhu uzavřen. To uleví Modřanské.

Podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra bude otevřen pouze po dobu oprav, poté bude opět neprůjezdný.

Rozšíří se i sjezdová rampa z Barrandovského mostu na Modřanskou, kde přibude jízdní pruh, což podle dopravních inženýrů zabrání vzniku kolon táhnoucích se z rampy na most.

Změny se dotknou i MHD, posílí se tramvajové linky 2 a 21 a zvýší se průjezdnost tramvají na Zlíchově či Palackého mostě. Dojde i k úpravě linek autobusů 125, 170 nebo 196. Preference MHD se zvýší v ulicích Československého exilu, Vrbově, Jeremenkově nebo Ke Krči.

Kvůli hrozícímu kolapsu po případné nehodě bude co nejblíže mostu připravena odtahová služba a záchranáři.

Kdy přesně oprava začne, zatím není jisté. TSK čeká na vypršení zákonné lhůty, kterou mají účastníci tendru na odvolání. Potom s vítězem tendru podepíše smlouvu. Od účastníků tendru TSK podle jejího šéfa Jozefa Sinčáka nezaznamenala kritiku. „Podpis smlouvy je otázkou dnů,“ míní Sinčák.

Postup příprav opravy v uplynulých týdnech kritizovala opoziční ODS, podle které město nekomunikuje s městskými částmi a nemá připravena nutná dopravní opatření. Scheinherr to odmítl, například s radnicemi Prahy 4 a 5 prý město jedná víc než rok.

Praha má s mosty problémy dlouhodobě. Ve špatném stavu je Libeňský nebo Hlávkův most, jejichž opravu TSK připravuje. V případě Libeňského mostu by práce měly začít letos. Rekonstrukci vyžaduje také Palackého most.