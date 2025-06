Provoz na železniční trati z Čerčan do Benešova u Prahy zastavil v pondělí odpoledne na tři čtvrtě hodiny balík sena, který se skutálel na koleje. Provoz byl obnoven ve 13:45, informoval mluvčí...

Před pár dny ho naháněl Olympiakos Pireus, ale návrat domů se nekoná. Naopak, Christos Zafeiris prodloužil do léta 2027 smlouvu se Slavií, která nabídku největšího řeckého klubu stejně odmítla. Podle...

Bude start závodu Tour de France zahájen ze Staroměstského náměstí? Premiér Petr Fiala (ODS) oznámil, že o to jeho vláda usiluje. Nicméně vše je zatím ve fázi jednání, které povede Národní sportovní...

Drahota žene mladé z Prahy. Bydlí levněji ve středních Čechách, radši dojíždějí

„Už to neutáhneme, nedává to smysl.“ 34letá Štěpánka Jarošová a její o rok starší přítel vzdávají sen o životě v Praze, kde sídlí posledních 11 let. Kvůli stále rostoucím nákladům na život, spojeným...