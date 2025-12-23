K babyboxu v Libni nedávno přidali ceduli, dnes do něj někdo odložil holčičku

Autor: ,
  17:16
Do babyboxu v Libeňském zámečku v úterý odpoledne někdo odložil holčičku. Je to šesté dítě odložené v této schránce v Praze 8. Informoval o tom zakladatel babyboxů Ludvík Hess.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Cihla RadekMAFRA

Hess uvedl, že zprávu s fotografií odloženého miminka dostal v 13:42. Dítě na sobě mělo růžovou kombinézu ozdobenou květy. „Děťátko jsem pojmenoval Daniela po své ošetřovatelce, která má dnes narozeniny,“ napsal Hess.

„Ať žije Daniela z Libně! Ať žije Daniela, moje ošetřovatelka, jež se stala kmotrou,“ doplnil.

Dodal, že nedávno na budovu s babyboxem připevnili novou ceduli, která je vidět od hlavní Zenklovy ulice. „Minulý týden jsem se byl osobně podívat, jestli je u babyboxu vše v pořádku, tušil jsem, že dvanácté letošní děťátko bude právě tady,“ dodal Hess.

Babybox ohlásil miminko a starosta k němu odběhl z jednání zastupitelstva

První babybox byl v Česku zprovozněn v roce 2005, od té doby v nich zdravotníci našli 282 dětí, z toho 129 kluků a 153 holek. Jde v podstatě o novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy.

V okamžiku, kdy je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál.

Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i své kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.

23. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  17:20

K babyboxu v Libni nedávno přidali ceduli, dnes do něj někdo odložil holčičku

ilustrační snímek

Do babyboxu v Libeňském zámečku v úterý odpoledne někdo odložil holčičku. Je to šesté dítě odložené v této schránce v Praze 8. Informoval o tom zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

23. prosince 2025  17:16

22. prosince 2025  13:59

