Hess uvedl, že zprávu s fotografií odloženého miminka dostal v 13:42. Dítě na sobě mělo růžovou kombinézu ozdobenou květy. „Děťátko jsem pojmenoval Daniela po své ošetřovatelce, která má dnes narozeniny,“ napsal Hess.
„Ať žije Daniela z Libně! Ať žije Daniela, moje ošetřovatelka, jež se stala kmotrou,“ doplnil.
Dodal, že nedávno na budovu s babyboxem připevnili novou ceduli, která je vidět od hlavní Zenklovy ulice. „Minulý týden jsem se byl osobně podívat, jestli je u babyboxu vše v pořádku, tušil jsem, že dvanácté letošní děťátko bude právě tady,“ dodal Hess.
První babybox byl v Česku zprovozněn v roce 2005, od té doby v nich zdravotníci našli 282 dětí, z toho 129 kluků a 153 holek. Jde v podstatě o novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy.
V okamžiku, kdy je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál.
Schránky jsou umístěny tak, aby se lidé nemuseli bát, že je při odkládání dítěte někdo překvapí. Babyboxy mají i své kritiky, kteří tvrdí, že odporují některým článkům Úmluvy o právech dítěte, například právu na jméno, totožnost, státní příslušnost a právu znát své rodiče.