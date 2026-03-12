Babiš oživuje plán na novou nemocnici v Letňanech, s magistrátem řešil pozemky

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dohodl se zástupci pražského magistrátu na postupu ohledně projektu výstavby nové pražské nemocnice v Letňanech. Stát má definovat, jak velký bude potřebovat pozemek a poté se bude jednat o tom, jak stát parcelu od magistrátu získá. V současné době vlastní pozemky u metra v Letňanech Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a pražský magistrát.
Území dnes označované jako velké rozvojové území (VRÚ) Letňany-Kbely bylo v minulosti mnohokrát využíváno jako plocha pro velkolepé záměry. Mezi nejvýznamnějšími lze zmínit rozvoj letectví a souvisejícího průmyslu, výstavní areály, olympijské městečko nebo vládní čtvrť.

Premiér Andrej Babiš po jednání Bezpečnostní rady státu (2. března 2026)
Babiš to ve středu sdělil ve videu zveřejněném na siti X.

Výstavbu nové nemocnice v Praze avizovala vláda v programovém prohlášení. Už za předchozí Babišovy vlády hovořil premiér o možnosti nemocnici postavit v Letňanech.

„Vracíme se k projektu supermoderní nové nemocnice v Praze,“ uvedl Babiš. Jednání v Letňanech se podle něj zúčastnili starosta Letňan Zdeněk Kučera (ANO), starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS) a náměstci pražského primátora Petr Hlaváček (STAN) a Alexandra Udženija (ODS).

Místo úřadů budou v Letňanech byty. Praha plánuje novou čtvrť pro 50 tisíc lidí

„Máme všichni společný zájem, že Pražané si zaslouží skvělou nemocnici. Takže dnes jsme se domluvili na společném postupu, abychom my definovali jako stát, kolik potřebujeme těch metrů,“ řekl ve středečním videu premiér. Dodal, že poté bude následovat jednání, jak pozemky, které vlastní magistrát, stát získá.

Stát by mohla do deseti let

Přípravou výstavby nové nemocnice v Praze se má zabývat tým, v jehož čele stojí vládní zmocněnec Pavel Scholz. Vláda ho jmenovala v polovině února, zabývat by se měl také transformací sítě pražských nemocnic. Od února mají tři z pěti nemocnic řízených ministerstvem nové ředitele, Bulovka a Vinohrady (FNKV) nově jednoho.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) letos na začátku února po návštěvě Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze řekl, že v ideálním scénáři by měla být nová nemocnice vystavěna v horizontu do deseti let.

V tomto volebním období se chce podle něj vláda věnovat prvotní analýze a přípravě projektu. Velký úspěch by podle něj byl, pokud by se záměr na konci čtyřletého volebního období dostal do fáze hotového projektu a počátku stavby.

Do nového areálu by se podle Vojtěcha měla přesunout část nemocnic, které se nacházejí na pravém břehu Vltavy, tedy Fakultní nemocnice Bulovka, Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady a Všeobecná fakultní nemocnice (VFN).

Babiš oživuje plán na novou nemocnici v Letňanech, s magistrátem řešil pozemky

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
11. března 2026  8:55,  aktualizováno  15:30

