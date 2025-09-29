Babiš přilákal do Kralup příznivce i recesisty. Udivil ho pokles preferencí

Robert Božovský
  20:49
Předvolební kampaň v kraji vrcholí. Zatímco středočeský lídr kandidátky SPOLU Martin Kupka (ODS) v neděli otevíral novou silnici v Mladé Boleslavi, zástupci ANO vyrazili přesvědčovat voliče do Kralup nad Vltavou, Slaného a Kladna. A není se co divit. Podle politologa Lukáše Jelínka může být Středočeský kraj vzhledem ke své lidnatosti, poloze a složení obyvatelstva v těchto volbách takzvaným jazýčkem na vahách.
Setkání hnutí ANO s voliči. (29. září 2025)

Setkání hnutí ANO s voliči. (29. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Setkání hnutí ANO s voliči. (29. září 2025)
Setkání hnutí ANO s voliči. (29. září 2025)
Setkání hnutí ANO s voliči. (29. září 2025)
Setkání hnutí ANO s voliči. (29. září 2025)
35 fotografií

Na Palackého náměstí v Kralupech čeká v půl desáté ráno na předsedu ANO Andreje Babiše několik desítek příznivců, většinou seniorů. Mladších je tady, možná i kvůli zvolenému času, jen několik. Propagační materiály a čepice jdou na dračku.

„Tak kde máme toho Babišáka? Snad přijdou hlavně normální slušný lidi a ne ty svině podnikatelský, který ho nemají rádi,“ říká ještě před příjezdem předsedy ANO starší žena o dvou francouzských holích. Ignoruje skutečnost, že i Babiš je podnikatel. On je ten „její“.

Babiš přijíždí s několikaminutovým zpožděním. Omlouvá se, že ho zdrželo ranní jednání s prezidentem Petrem Pavlem. „Zajímal ho vývoj kauzy Čapí hnízdo, naše představy o případném sestavování nové vlády, mluvili jsme i o mezinárodní situaci,“ říká.

Volby 2025 ONLINE: Pavel jednal s Babišem o střetu zájmů

„Preference nám teď klesají, nechápu proč, když má Fialova vláda jeden průšvih za druhým. Ale mobilizujeme, každý hlas je potřeba,“ burcuje přítomné Babiš.

Vyzbrojen českou vlaječkou dorazil i místní důchodce Zikmund Pokorný. „Jsem Babišův příznivec a vlajkonoš. Jezdím i na demonstrace do Prahy. Sem jsem přišel, abych si poslechl konečně někoho, kdo mluví pravdu. I když mě už se to netýká, byl bych třeba pro snížení věku odchodu do důchodu na pětašedesát let,“ říká.

Výjimkou v davu je skupina chlapců, na hranici plnoletosti. „Jsme studenti z kralupského Dvořákova gymnázia. Při nedávných studentských volbách u nás ANO dostalo jen dva hlasy. Tak jsme se přišli podívat, co za kydy tady od Babiše uslyšíme, zasmějeme se a vyfotíme se s ním. Bereme to celé jako recesi,“ popisuje důvod účasti na mítinku jeden z mladíků Jan Doboš.

Strany slibují měnit školní třídy. Část z nich chce konec inkluze

Na akci dohlíží jen dvojice strážníků. „Doufám, že mi nenecháte odtáhnout auto. Asi jsem ho v tom stresu a rychlosti moc dobře nezaparkovala,“ vyptává se jich ustaraně bývalá ministryně spravedlnosti a poslankyně za ANO Helena Válková. Odpověď, že auto má stále na místě, ji uklidnila.

Táhni tam, táhni jinam

Karavana ANO míří z Kralup do 15 kilometrů vzdáleného Slaného. Na Babiše tu čeká asi stohlavý dav a vítá ho potleskem. Propagační materiály a čepice s nápisy Sorry jako a Silné Česko jdou na dračku.

„Vzala jsem si knížku a klíčenku. Až to doma ukážu mladým, už se mnou vůbec nebudou mluvit,“ svěřuje se starší žena vedle stojící sousedce.

Babiš představuje body z volebního programu. Místní se ptají na věci týkající se důchodové reformy, migračního paktu i odměňování pedagogů. Vše pozorně sleduje senior, který podle svých slov ještě není rozhodnutý, koho zvolí. Přestože jeho hlavu zdobí reklamní čepice hnutí, která je zadarmo. „Času na rozhodnutí je ještě dost,“ konstatuje.

Babiše už ne! skandovala mládež. Stejní fanatici jako ten, co mě praštil, reagoval

„Nechceme euro,“ hlásá mimo jiné předseda ANO. „Já ho chci. Táhni zpátky na Slovensko,“ reaguje muž středního věku projíždějící přes náměstí na bicyklu. „A ty táhni na tom kole do hajzlu,“ bouří se dav Babišových příznivců.

Schillerovou čekalo bouřlivé přivítání

Naopak poklidná atmosféra panuje na předposlední zastávce středočeského dne ANO na náměstí Jana Masaryka v Kladně. „Zvláštní místo, dívejte se raději na mě,“ žertuje Babiš. Kulisu mu totiž dělají předvolební billboardy SPOLU a Pirátů. I tady zazní nutnost mobilizovat.

Předvolební turné v kraji Babiš končí odpoledne na kladenském Václaváku, jak místní nazývají Václavské náměstí. Na Rodinný den ANO sem dorazilo kolem tří set lidí. Kdo čekal Babišovy odpůrce, byl zklamán.

Babiši, vy nepatříte sem, ale do blázince, řval důchodce na mítinku v Dobřanech

Bouřlivého přivítání se dočkala zejména stínová ministryně financí hnutí Alena Schillerová, která ladným pohybem doslova protančila na pódium. Tým ANO představil svůj program. Opakují se slova o mobilizaci.

Babiš, Schillerová, Karel Havlíček a Adam Vojtěch odpovídají na několik dotazů svých příznivců. Týkaly se například kauz provázejících stávající vládu premiéra Petra Fialy. Kampaň završilo ANO v pondělí na několika místech v Praze.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl

Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli

Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...

Pobodání cestujících v autobuse: pachateli hrozí za pokus o vraždu až doživotí

Kriminalisté z oddělení vražd zahájili stíhání sedmačtyřicetiletého muže pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Muž ve středu večer pobodal dva cestující v autobusu linky 136 na Spořilově. Oba...

Babiš přilákal do Kralup příznivce i recesisty. Udivil ho pokles preferencí

Předvolební kampaň v kraji vrcholí. Zatímco středočeský lídr kandidátky SPOLU Martin Kupka (ODS) v neděli otevíral novou silnici v Mladé Boleslavi, zástupci ANO vyrazili přesvědčovat voliče do Kralup...

29. září 2025  20:49

Policie pátrá po dvanáctileté dívce z Prahy, kamarádkám poslala znepokojivou zprávu

Policie hledá dvanáctiletou Innu Ontkovou z Prahy. Dívka v pondělí po poledni odešla z domova v Praze 9 a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu. Není známo, kde se nachází. Kvůli nemoci nebyla ve škole...

29. září 2025  19:18

Nová silnice u Mladé Boleslavi odvede kamiony z přetížené výpadovky na Jičín

Spíše malá a málo viditelná, zato velmi důležitá. Středočeský kraj v pondělí odpoledne otevřel novou silnici na okraji Mladé Boleslavi za 114 milionů korun, která běžnou veřejností zřejmě nebude...

29. září 2025  18:35

Z kontejneru trčely jen nohy. Muž hledal v elektroodpadu mobil, strážníkům se chlubil

Pomoci muži, který se zabořil do kontejneru s elektroodpadem, z něhož mu trčely jen nohy, a vyšetřit jeho počínání vyrazili o víkendu strážníci z Prahy 4. Přes svízelně vyhlížející situaci muž...

29. září 2025  17:35

Budíček do Mladé Boleslavi má přinést lotyšský reprezentant Indrašis

Hokejisty Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Miks Indrašis. Čtyřiatřicetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023 podepsal smlouvu do konce sezony. Extraligový klub...

29. září 2025  16:47

Za výbuch a požár skladu pyrotechniky na Berounsku kriminalisté obvinili dva muže

Berounští kriminalisté obvinili dva muže kvůli loňskému výbuchu v areálu v Praskolesech na Berounsku. Za nedovolené ozbrojování oběma hrozí až osm let vězení, jeden z nich je obviněný také z obecného...

29. září 2025  13:49

Praha čelí lokální epidemii žloutenky. MHD se bude dezinfikovat jako za covidu

Praha podle hygieniků čelí lokální epidemii žloutenky typu A. Zavádí proto preventivní opatření proti šíření této nemoci, k osvětě využije i městský mobiliář. Jak se nákaze bránit, se lidé dočtou...

29. září 2025  13:31

Smrt mladé ženy po pádu z 15. patra v Praze. Případ převzalo oddělení vražd

Po pádu z 15. patra panelového domu zemřela v neděli v Praze mladá žena. Případem se zabývají detektivové z pražského 1. oddělení, které má na starosti objasňování vražd a dalších závažných násilných...

29. září 2025  11:13

Policie vypátrala nebezpečného muže, který vyskočil z okna a utekl z Bohnic

Z bohnické léčebny v Praze uprchl v sobotu po 13:00 skokem z okna nebezpečný paranoidní muž. Léčbu měl nařízenou po odsouzení za ohrožování nožem. Na policejním webu to oznámil mluvčí pražské policie...

27. září 2025  16:52,  aktualizováno  29.9 9:46

Na demonstraci v centru Prahy přišly tisíce lidí. Rusko tady nechceme, skandovaly

Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly na Staroměstském náměstí v centru Prahy na předvolební akci spolku Milion chvilek pro demokracii. Pořadatelé chtěli upozornit na to, že se po podzimních...

28. září 2025  17:01,  aktualizováno  19:09

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Jablonec - Ml. Boleslav 2:0, pátá výhra v řadě, Chramosta proměnil dvě penalty

I nadále zůstávají neporaženi, v tabulce první ligy mají stejně bodů jako Slavia a jen o jeden méně než vedoucí Sparta. Fotbalisté Jablonec prodloužili úctyhodnou šňůru v utkání 10. kola proti Mladé...

28. září 2025,  aktualizováno  18:09

Tajemník Čáslavi Ronovský měl lhát v žádosti o práci. Kraj ho neodvolá

Policie obvinila tajemníka Čáslavi Martina Ronovského z podvodu, podle ní lhal o svých pracovních zkušenostech. Daňové poplatníky to mělo stát 5,5 milionu korun. Věcí se zabývalo i státní...

28. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.