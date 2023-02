Z azylového domu budou muset odejít ženy, Charita nemá peníze na provoz

Stávající stav, který si tamní obyvatelé pochvalují, se ale může brzy změnit. Kvůli nedostatku peněz se má zařízení provozované Charitou Beroun změnit na dům se sociálními byty. Části nájemníků hrozí, že o své hájemství přijdou. Jde hlavně o ty klienty, kteří z různých důvodů nezvládnou žít samostatně.

Pokusíme se přistavět

„V tuhle chvíli, bohužel, nemáme dost peněz, abychom mohli azylový dům provozovat. Ufinancovatelné jsou provozy tak od 45 lůžek. My jich máme v Lochovicích 34,“ vysvětluje ředitel Charity Beroun Petr Horák.

Aktuálně totiž na základě úhradové vyhlášky resortu práce a sociálních věcí dostávají podobná zařízení peníze za obsazené lůžko. Berounské Charitě chybí ročně zhruba čtyři miliony korun.

Azylový dům sv. Josefa Nachází se v budově bývalé fary v centru Lochovic na Berounsku. Více než deset let poskytuje zázemí rodinám s dětmi a samostatně žijícím ženám v tíživé situaci. Služba s nepřetržitým provozem je určena rovněž ženám bez přístřeší a ženám ohroženým domácím násilím. Azylový dům provozuje Charita Beroun, která v něm nabízí 34 lůžek. Z toho pět samostatných pro ženy v oddělené části objektu.

„V plánovaném sociálním bydlení budou prioritou rodiny s dětmi. Pro ně chceme zachovat i některé služby. U osamocených žen je to složitější, budou si muset hledat jiné ubytování. Ovšem právě ony potřebují výpomoc, což bylo také původním smyslem domova. Jde často o lidi, kteří za sebou mají složitý životní příběh, včetně například ústavní péče,“ říká ředitel charity s tím, že problémy mohou nastat i v případě některých rodin.

Zároveň by pro klienty rád našel alternativu, nicméně široko daleko podobná zařízení nejsou, případně mají plno. Podle Horáka se Charita snaží jednat i s provozovateli takzvaných chráněných bytů.

Jasněji o budoucnosti lochovického azylu by mělo být na jaře. Petr Horák hovoří o květnu. „Určitě se budeme zároveň snažit sehnat peníze na přístavbu lochovického domu. Ale to nebude ze dne na den a nepůjde jen o zmiňované peníze, ale zabere to i nějaký čas,“ konstatuje Petr Horák.

O situaci azylového domu jednali zástupci berounské Charity i s vedením obce. „Pan ředitel mě o tom informoval a ještě se máme sejít. Obec není majitelem domu, takže se pro nás nic nezmění. Až na výjimky navíc nejsou s tamními klienty potíže. S Charitou spolupracujeme. Třeba už když tu azylový dům začal fungovat, naše škola umožnila matkám z azylu okamžitý nástup jejich dětí,“ říká lochovický starosta Tomáš Komínek.

Letos mají peníze dorazit včas

Potíže lochovického zařízení poodkrývají složitou situaci sociálních služeb ve středních Čechách. A to přesto, že současné vedení kraje se snaží podmínky pro domovy a další služby potřebným zlepšovat. Kraj je ale do značné míry závislý na penězích od státu.

Problémy s financováním sociálních služeb se naplno projevily v loňském roce. Ještě na přelomu jara a léta 2022 nebylo jasné, zda bude mít krajský úřad dostatek peněz na sociální služby. Hrozilo, že bude chybět až 500 milionů korun, které ale nakonec od státu dorazily.

„Loni to bylo extrémní, navíc došlo k razantnímu navýšení cen. Nejen pro nás se proto jednalo o zatěžkávací zkoušku,“ potvrzuje Petr Horák.

Letos je situace o poznání lepší. „Zařízení by na rozdíl od loňského rozpočtového provizoria měla dostat peníze včas,“ kvituje středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS).

Aktuálně krajští radní schválili vyhlášení zakázky na přístavbu Domova U Anežky v Luštěnicích na Mladoboleslavsku. Podobně, jako do budoucna plánují v Lochovicích, tam do roka přibude 18 lůžek. Spolu s dalšími investicemi jde o projekt za 120 milionů korun.

„Luštěnický domov je zařízení se zvláštním režimem, kde poskytují péči lidem, kteří v důsledku psychického onemocnění potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou již nadále zůstat ve své domácnosti,“ upřesňuje mluvčí krajského úřadu David Šíma. Návrh radních ale ještě musí odsouhlasit zastupitelé na svém nejbližším setkání v pondělí 27. února.